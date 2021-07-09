"تيك توك" تتيح الترشُّح للوظائف بتقديم سيَر ذاتيّة مصوّرة لا مكتوبة

أطلقت شبكة "تيك توك" الاجتماعية، برنامجا في الولايات المتحدة، يتيح لمستخدميها تقديم مقطع فيديو قصير عن سيرهم الذاتية بدلا من النبذة التقليدية المكتوبة عندما يترشحون لوظيفة.

واغتنمت بعض الشركات الفرصة سعيا ألى توظيف المنتمين إلى "جيل زي" الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، بينها سلسلة مطاعم "شيبوتلي" ومتاجر "أبركرومبي آند فيتش" للملابس ومحال السوبرماركت "تارغت" و"وورلد ريسلينغ إنترتينمنت" لتنظيم مباريات المصارعة، أو حتى فريق "ديترويت" لكرة السلة.

وأوضحت "شيبوتلي" في بيان، أمس الخميس، أنها "تواصل تجربة أساليب جديدة لمقابلة المرشحين المحتملين أينما كانوا، نظراً إلى ضيق سوق العمل".

وأضافت: "بفضل برنامج السير الذاتية الذي توفره ’تيك توك’، يمكن للمرشحين المحتملين... إظهار صدقيتهم وشغفهم الحقيقي بطريقة تختلف عن السيرة الذاتية التقليدية أو المقابلة الجالسة".

وبدأت "تيك توك" بتوفير أداتها، يوم الأربعاء الماضي، من ضمن برنامج تجريبي من المقرر أن يستمر إلى 31 تموز/ يوليو.

ويتيح البرنامج لمسؤولي التوظيف في الشركات نشر عروض العمل لديهم على موقع مخصص لهذا الغرض، ويمكن لمستخدمي "تيك توك" من خلاله الترشح للوظائف المعروضة بإرسال مقطع فيديو وإضافة وسم محدد إليه.

وتوفر الشبكة الاجتماعية المتخصصة في مقاطع الفيديو القصيرة محتويات وافرة أصلا في ما يتعلق بالبحث عن الوظائف المهنية يمكن الاطلاع عليها من خلال وسمَي #كاري تيك توك و#كاريرتوك بالإنجليزية.