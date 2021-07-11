نبض الشبكة: أخطر أزمات لبنان.. نفاد مخزون الدواء

يبحث اللبنانيون عبثًا عن أدويتهم في صيدليات أُفرغت محتوياتها من الرفوف تدريجيًا. وينشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يوميًا أسماء أدوية يحتاجونها. وبات كثر يعتمدون على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم، بأسعار مرتفعة جدًا مقارنة مع السعر المحلي المدعوم.

واحتجاجًا على نضوب الأدوية، بدأ تجمع أصحاب الصيدليات، الجمعة، إضرابًا عامًا مفتوحًا، كما حذرت نقابة مستوردي الأدوية من "نفاد" مخزونها من "مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضًا مزمنة ومستعصية".

أزمة الدواء تشتد في #لبنان، والصيدليات تعلن إضرابا بهدف الضغط على الحكومة pic.twitter.com/WfnSuGz04K — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 10, 2021

كتب الباحث الطبي اللبناني رند على حسابه في "تويتر" أن "في كثير ناس عم تفوت عالمستشفيات عندها أزمات صحية إلها علاقة بإنقطاع دوائهم ومش أخدينه إلهم أيام/أسابيع؛ أزمة الدواء أخطر شي عم يصير هلأ علينا".

في كتير ناس عم تفوت عالمستشفيات عندها أزمات صحية إلها علاقة بإنقطاع دوائهم و مش أخدينه إلهم أيام/أسابيع؛ أزمة الدواء أخطر شي عم يصير هلأ علينا... — Randz (@RH4N6) July 11, 2021

وشارك حساب لبناني على "تويتر" أن "هيدي الطفلة ماتت من شوي هيك ببلاش فداك يا بي الكل يا سياسيين يا بلا أخلاق لأن ما في دوا لأن أخدت دوا بديل وما ناسبا لأن نحن شعب بيستاهل لأن شعب حقنا فرنك قاعدين وناطرين كيف بيموتوا ولادنا كيف بجوعوا كيف بينقهروا كرمال إجرك يا زعيم ولك الله ينتقم منكن جميعًا".

هيدي الطفلة ماتت من شوي هيك ببلاش فداك يا بي الكل يا سياسيين يا بلا أخلاق لأن ما في دوا لأن أخدت دوا بديل وما ناسبا لأن نحنا شعب بيستاهل لأن شعب حقنا فرنك قاعدين وناطرين كيف بيموتوا ولادنا كيف بجوعوا كيف بينقهروا كرمال اجرك يا زعيم ولك الله ينتقم منكن جميعاً.. pic.twitter.com/YpfgTDbFHF — زينة ح Ayرد (@blackmirrorefil) July 10, 2021

وقالت الطبيبة اللبنانية زكية من خلال تغريدة لها على "تويتر": "عزيزي المريض بلبنان: عبال ما تنحل (هيدا إذا انحلّت) أزمة الدوا، والحل بيعتمد على توحّد الرؤية والأهداف بين مصرف لبنان، الوكلا المستوردين، ووزارة الصحة... فيك تموت، تنعطب، تشحد، تستعطف المغتربين، أو تلجأ للسوق الموازية المحلّية. #لبنان_ليس_بخير #أزمة_الدواء #دع_عنك_لومي".

عزيزي المريض بلبنان:

عبال ما تنحل (هيدا إذا انحلّت) أزمة الدوا، و الحل بيعتمد على توحّد الرؤية و الأهداف بين مصرف لبنان، الوكلا المستوردين، و وزارة الصحة، فيك تموت، تنعطب، تشحد، تستعطف المغتربين ،أو تلجأ للسوق الموازية المحلّية.#لبنان_ليس_بخير #أزمة_الدواء#دع_عنك_لومي — Zakia Dimassi (@ZakiaDimassiMD) July 10, 2021

ويأتي ذلك بعدما شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم تدريجًا عن استيراد سلع رئيسية بينها الأدوية. وتسبب تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، بانقطاع عدد كبير في الأدوية، بينها حتى مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضّع.

ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر وزارة الصحة بوضع جدول أولويات بالأدوية التي يجب مواصلة دعمها.

"نقابة مستوردي الادوية تعلن عن نفاد مئات الادوية الاساسية!!!"

الناس حياتها بخطر، صحتها بخطر! بدل ما نشارع الصيدليات الضغيرة، خلينا نوعى من الغيبوبة وننزل عالأرض وما نسمحلن يمَوتونا، يذلّونا ويجوعونا! #أزمة_الدواء pic.twitter.com/DOmjO2Of0A — CHANTAL GHASSAN COMAIR (@chantalcomair) July 4, 2021

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن أنه سيسدّد "الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار" يغطي "مستوردات أخرى بما فيها الطحين".

إلا أنه بحسب نقابة مستوردي الأدوية، لن يتخطى الجزء المخصص للأدوية 50 مليون دولار شهريًا، وهو ما يعادل نصف الفاتورة الاعتيادية.