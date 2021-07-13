"فيسبوك" يحذف إحدى أكبر الصفحات الإخباريّة الفلسطينيّة

حظرت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، صفحة وكالة "شهاب"، إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الفلسطينية على الموقع العالمي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مدير الأخبار في وكالة شهاب، حسام الزايغ، قوله إن "إدارة فيسبوك حذفت اليوم صفحة الوكالة، في انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير الذي كفلها القانون الدولي".

وأضاف الزايغ: "حذف الصفحة أمر مستنكر ومدان ويأتي لمحاربة المحتوى الفلسطينية بحجة مخالفة المعايير والتحريض على العنف".

وتابع: "فيسبوك يتغاضى عن عمليات التحريض وانتهاك معاير المجتمع من قبل إسرائيليين أو مواقع إخبارية سياسية أو جمعيات إسرائيلية، في المقابل يمنع نشر الرد الفلسطيني على تلك الاستفزازات والتحريضات".

وأشار الزايغ إلى أن صحفة شهاب الإخبارية، التي تأسست عام 2009 تحتوي على أكثر من 7.5 ملايين معجب.

في السياق، أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني، حذف إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لصفحة وكالة شهاب.

واعتبرت الكتلة، أن تلك الخطوة "تعسفية ظالمة بحق الوكالة الإخبارية الفلسطينية".

وخلال عام 2020، وثق مركز "صدى سوشال" 1200 انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومركز "صدى سوشال" مبادرة شبابية فلسطينية تتعامل مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنصاف المحتوى الفلسطيني وتقوم بتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المواقع المحلية.

وفي 2018، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إدارة "فيسبوك" استجابت عام 2017 لنحو 85 بالمئة من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على الموقع.