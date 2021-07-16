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محكمة أميركية ترفض الطعن على رفع الحظر عن "تيك توك"

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 08:41

محكمة أميركية ترفض الطعن على رفع الحظر عن "تيك توك"
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

رفضت محكمة استئناف أميركية في واشنطن، الطعن القانوني الذي قدمته وزارة العدل، لإحياء جهود عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب لحظر تطبيق "تيك توك".

وحاولت وزارة العدل الأميركية دون جدوى الحصول على أمر محكمة سابق، أوقف إجراء ترامب ضد منصة الفيديو القصير.

وحاولت إدارة ترامب في البداية حظر منصة الفيديوهات القصيرة في الولايات المتحدة، وحظرت تحميلها من قبل المستخدمين الأميركيين، ثم سعت إلى إجبار المالك، شركة "بيت دانس" الصينية على نقل عمليات المنصة إلى الولايات المتحدة وتفويض الإشراف إلى شركة أميركية أخرى.

وطلبت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن الإثنين الماضي، من محكمتي استئناف اتحاديتين رفض الطعون القانونية التي قدمتها وزارة العدل لأحكام المحاكم التي منعت جهودا تعود إلى عهد ترامب لحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديو "TikTok" المملوك للصين.

وفي الشهر الماضي، سحب بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية الصادرة عن ترامب والتي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لـ"WeChat" و"TikTok" والتطبيقات الصينية الأخرى وأمر بمراجعة جديدة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#محكمة استئناف أميركية
#حظر تطبيق "تيك توك"
#تيك توك

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