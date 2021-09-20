مصر: "الهيئة الوطنية للصحافة" تعتزم دمج صحف قومية

تعقد "الهيئة الوطنية للصحافة" المصرية، اجتماعا برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن قرارات هامة ستتخذتها الهيئة وأبرزها دمج بعض المؤسسات الصحافية القومية (المملوكة للدولة)، استجابة منها لتوجيهات الحكومة، وفقًا لما نقل مصدر لصحيفة "العربي الجديد".

وكانت قد قررت الهيئة في تموز/ يوليو الماضي وقف طباعة ثلاث صحف؛ "الأهرام" (مؤسسة الأهرام)، و"الأخبار" (أخبار اليوم)، و"المساء" (دار التحرير للطبع والنشر)، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة ستتخذ قرارات هامة منها دمج مؤسسة "دار الهلال" التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1892، ومن أشهر إصداراتها مجلات "المصور" و"الكواكب" و"حواء"، مع مؤسسة "الأهرام" الصحافية (تأسست عام 1875)، وما يتبع ذلك من هدم للمبنى التاريخي لـ"دار الهلال" في شارع المبتديان في منطقة المنيرة في قلب القاهرة، وطرح أرض المؤسسة للبيع.

وفي حوار مع صحيفة "أخبار اليوم"، يوم أمس الأحد، قال الشوبرجي في ردٍ على سؤال استغلال أصول المؤسسات الصحافية الذي كان هدفا رئيسيا للهيئة وعن آخر مستجداته، إن "استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحافية القومية كان هدفا أساسيا للهيئة لأننا ندرك أن ذلك هو أحد أهم وسائل زيادة موارد المؤسسات المالية؛ وقد تمكنا لأول مرة من حصر كل الأصول المملوكة للمؤسسات وإنشاء قاعدة بيانات لها تشتمل على جميع المعلومات الخاصة بكل أصل ومقترحات استغلاله".

وأضاف الشوبرجي: "فعلى سبيل المثال؛ تمكنا من التواصل مع أجهزة الدولة المعنية لإعادة التعامل على قطع أراضٍ كانت مملوكة للمؤسسات وتم سحبها؛ مثل أرض التجمع المملوكة للأهرام، أرض 6 أكتوبر المملوكة لأخبار اليوم، أرض 6 أكتوبر المملوكة لمؤسسة دار المعارف، والمؤسسات بصدد إعداد دراسات جدوى لمشروعات استثمارية لعرضها على الهيئة".

أما بخصوص مسألة دمج الصحف القومية قال الشوبرجي إن "معدلات التطوير وتحسين مؤشرات الأداء وارتفاع نسب التوزيع هى معيار تقييم أداء الإصدارات الصحافية القومية، والإصدارات التي تحافظ على وجودها وتطور من أدائها لماذا يتم دمجها؟ فلا توجد نيّة أو خطة مسبقة بهذا الشأن، والإصدار نفسه هو المسؤول عن دمجه من عدمه، فرئيس التحرير وجميع العاملين بالإصدار عليهم بذل المزيد من الجهد والعمل للخروج بالمحتوى التحريري بالشكل، الذي يليق بالقارئ والمتابعين".