  2. ميديا
  3. ميديا

إنتاج "التلفزيون العربي": فيلم حول ريجيني ضمن القائمة القصيرة لمهرجان DIG الإيطالي 

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 23:51

إنتاج "التلفزيون العربي": فيلم حول ريجيني ضمن القائمة القصيرة لمهرجان DIG الإيطالي 
عرب ٤٨

وصل فيلم "جوليو ريحيني... الحقائق المدفونة"، من إنتاج "التلفزيون العربي" للقائمة القصيرة لمهرجان DIG الإيطالي.

والفيلم عبارة عن تحقيق استقصائي، "كشف عن شهود جدد في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريحيني في القاهرة عام 2016".

ويوضح الفيلم، نقلا عن "شهود جدد"، أن "ريجيني قد تعرض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقرّ تابع للمخابرات الحربية المصرية يومي 28 و29 من (كانون الثاني) يناير عام 2016".

ومع اكتمال ملف التوثيق، طلب الادعاء الإيطالي تقديم هذه الشهادات رسميا، ليعلن بعد أن تم تسليمها له، تقديمه ثلاثة شهود في القضية، من بينهم الشاهدان اللذان تقدّم "التلفزيون العربي" بهما.

و"دي إي جي" جمعية إيطالية غير ربحية، تأسست عام 2015 لدعم الصحافة، ولا سيّما الصحافة الاستقصائية، وتنظم مهرجانا سنويا للمنافسة على أهم الأعمال الاستقصائية.

وينافس تحقيق "التلفزيون العربي" في القائمة القصيرة، فيلمان من إنتاج قناة "الجزيرة" بالإنجليزية، وفيلم من "بي بي سي وورلد"، وفيلم مستقل من لتوانيا".

بودكاست عرب 48

#جوليو ريحيني
#مصر
#التلفزيون العربي
#مهرجان dig الإيطالي
#جوليو ريحيني... الحقائق المدفونة

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

#لا_ثقة: لبنانيون يعبرون عن استيائهم من حكومة ميقاتي
#لا_ثقة: لبنانيون يعبرون عن استيائهم من حكومة ميقاتي

2021-09-21

تعليق صدور صحيفتين على خلفية احتجاجات في السودان
تعليق صدور صحيفتين على خلفية احتجاجات في السودان

2021-09-20

مصر: "الهيئة الوطنية للصحافة" تعتزم دمج صحف قومية
مصر: "الهيئة الوطنية للصحافة" تعتزم دمج صحف قومية

2021-09-20

الأكثر قراءة

من هو الشاب الذي استقبل في منزله الأسيرين كممجي وانفيعات؟

من هو الشاب الذي استقبل في منزله الأسيرين كممجي وانفيعات؟

2021-09-20
بفارق ساعات: قتيلان في الطيبة والزرازير بإطلاق نار

بفارق ساعات: قتيلان في الطيبة والزرازير بإطلاق نار

2021-09-20

"حماس": قدمنا للوسطاء "خارطة طريق" لصفقة تبادل أسرى

2021-09-20
8 قتلى و24 جريحا جراء إطلاق نار داخل جامعة روسية

8 قتلى و24 جريحا جراء إطلاق نار داخل جامعة روسية

2021-09-20
محللون: التحقيقات بفرار الأسرى ستقود لاعتقالات في الضفة

محللون: التحقيقات بفرار الأسرى ستقود لاعتقالات في الضفة

2021-09-20