إنتاج "التلفزيون العربي": فيلم حول ريجيني ضمن القائمة القصيرة لمهرجان DIG الإيطالي 

وصل فيلم "جوليو ريحيني... الحقائق المدفونة"، من إنتاج "التلفزيون العربي" للقائمة القصيرة لمهرجان DIG الإيطالي.

والفيلم عبارة عن تحقيق استقصائي، "كشف عن شهود جدد في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريحيني في القاهرة عام 2016".

ويوضح الفيلم، نقلا عن "شهود جدد"، أن "ريجيني قد تعرض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقرّ تابع للمخابرات الحربية المصرية يومي 28 و29 من (كانون الثاني) يناير عام 2016".

ومع اكتمال ملف التوثيق، طلب الادعاء الإيطالي تقديم هذه الشهادات رسميا، ليعلن بعد أن تم تسليمها له، تقديمه ثلاثة شهود في القضية، من بينهم الشاهدان اللذان تقدّم "التلفزيون العربي" بهما.

و"دي إي جي" جمعية إيطالية غير ربحية، تأسست عام 2015 لدعم الصحافة، ولا سيّما الصحافة الاستقصائية، وتنظم مهرجانا سنويا للمنافسة على أهم الأعمال الاستقصائية.

وينافس تحقيق "التلفزيون العربي" في القائمة القصيرة، فيلمان من إنتاج قناة "الجزيرة" بالإنجليزية، وفيلم من "بي بي سي وورلد"، وفيلم مستقل من لتوانيا".