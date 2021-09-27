"مسبار" يُطلق نسخته الجديدة ومؤشره معيارٌ لصدقيّة وسائل الإعلام

أطلق "مسبار"، المنصّة العربية المتخصصة بفحص الحقيقة وكشف الكذب في الفضاء العمومي، النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني، فجاءت بتصميم عصري يتناسب مع رؤية الموقع وأهدافه، ويشتمل على كل ما يلزم من بيانات ومعلومات تخدم متصفحي وزائري الموقع.

وأصدرت المنصة بيانا في هذه المناسبة قالت إن "هذه النسخة تأتي في إطار خطة لتطوير أقسام الموقع بشكل يضمن سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومة. إذ يُتيح التصميم الجديد آليّات تفاعلية بين المنصة والمستخدمين، الذين بإمكانهم التواصل مع ‘مسبار‘ وتقديم اقتراحاتهم، كما يُقدّم خدمة تقديم الورشات التدريبية المتنوعة التي ترغب المؤسسات أن يُقدّمها ‘مسبار‘ لكوادرها".

وحافظت نسخة "مسبار" الجديدة، على الأقسام القديمة مع حصول تطوير فيها وإضافة عليها، مثل أقسام تقصي الحقائق وسين وجيم ومدونة مسبار ومقاطع الفيديو و"كويز" مسبار، كما أفرد الموقع أقسامًا جديدة متخصصة بالتحليلات، وقسم آخر اسمه "ماسح التغريدات"، من شأنه عرض التغريدات المضللة على موقع "تويتر".

ومن أهم ما تميّزت به هذه النسخة، تطوير القسم الخاص بـ "مؤشر مسبار". فمع تزايد عدد وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، يسعى "مسبار" من خلال مؤشره أن يكون معيارًا لصدقية وسائل الإعلام.

ولأنّ انتشار الأخبار الزائفة يمثّل تهديدًا من شأنه تضليل الجمهور وطمس الحقيقة وتحريف الأحداث عن سياقاتها، تمّ إنشاء مؤشر مسبار بهدف تحديد درجة صدقيّة وسائل الإعلام؛ ليتمكن المستخدمون من معرفة المواقع التي يمكنهم الوثوق بها، وذلك عبر إحصاء عدد الادعاءات الزائفة التي تنشرها وسيلة إعلام معيّنة خلال فترة زمينة مُحدّدة.

وتجدر الإشارة أنّ مؤشر مسبار لا يتحقّق من صحّة الادعاءات، بل يُحلّل مصدر الخبر نفسه، ويضبط درجة صدقيّة المحتوى، ومقدار الزيف فيه، وفق معايير موضوعية لا تقبل التخمين أو التقدير الشخصي.

ويختلف مؤشر مسبار عن الأدوات الأخرى للتحقق من الأخبار في قدرته على تحديد درجة صدقيّة المصدر للقارىء، بطريقة لا تتأثر فيها مكافحة الأخبار الكاذبة بعامل الوقت كما هو الحال عند التحقّق من خبرٍ بعينه، وذلك من خلال إحصاء عدد الادعاءات الزائفة التي نشرها المصدر خلال فترة زمنية محدّدة والتي تحقق منها فريق مسبار وكشف حقيقتها.

وعليه فإنّ مؤشر مسبار يُتيح للمستخدمين التمييز بين المصادر الموثوقة وتلك التي تنشر ادعاءات زائفة وتروّج للفبركات.

ويدعو "مسبار" الزائرين لاستكشاف الموقع الجديد بميزاته الجديدة بما في ذلك مؤشر مسبار، واختبار أهميته وفعاليته التي تنافس أدوات التحقق على مستوى العالم من هنا.