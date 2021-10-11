دعوة لتظاهرة أمام مركز الشرطة بمجد الكروم بعد الاعتداء على صحافي

دعت رابطة صحافيي الداخل واللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم إلى المشاركة في تظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة في القرية مساء اليوم، الإثنين، في أعقاب اعتداء شرطي على الزميل الصحافي مبدا فرحات.

مبدا فرحات

وجاء في بيان لرابطة صحافيي الداخل أنه "بعد حادثة الاعتداء على الزميل الصحافي، مبدا فرحات، من مجد الكروم وتهديده بسلاح من قبل شرطي خلال أداء عمله في الميدان، ندعوكم للمشاركة في التظاهرة التي ستقام اليوم الساعة الخامسة والنصف مساءً أمام مركز الشرطة في مجد الكروم احتجاجا على حادثة الاعتداء، ولنطلق صرخة مدوية ضد هذه الأساليب التي باتت تتكرر وتعدت كل الخطوط الحمراء".

وأكدت أنه "من حق الزملاء تغطية الأحداث الميدانية بكل حرية مطلقة، ولا يحق لأي شرطي الاعتداء عليهم وعرقلة مسيرتهم التي من خلالها يبثون للجمهور ما يحصل في واقعنا".

ووصف الصحافي فرحات، الاعتداء عليه في حديث سابق لـ"عرب 48" بأنه "تصرف همجي وزعرنة دون أي مبرر، إذ تواجدت في المكان من أجل توثيق تصرفات عناصر الشرطة غير القانونية بعد وصولهم إلى قاعة أفراح بغية فض حفل قبل الموعد المحدد لذلك".

وأضاف أنه "خلال قيامي بتوثيق ما حصل فوجئت بنظرات غضب من قبل الشرطي أعقبها الاعتداء عليّ وكسر هاتفي الخليوي، ولم يكتف بذلك إنما أحضر سلاحه من دورية الشرطة وقام بتجهيزه لإطلاق النار وأشهره عليّ والمسافة بيننا كانت صفرا".