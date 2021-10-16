"حملة" ترحب بقرار "فيسبوك" لفحص المحتويات بالعربية والعبرية بشكل "مستقل"

رحّب "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" بقرار شركة "فيسبوك" الأخير والصادر، يوم الخميس، والذي ينص على تطبيق توصية مجلس الإشراف على فيسبوك (Facebook Oversight Board) بإجراء فحص شامل ومستقل لسياسات إدارة المحتوى في اللغتين العربية والعبرية.

واعتبرها مركز "حملة" خطوة "هامة في الاتجاه الصحيح ويأتي القرار في سياق طلبات متكررة من مركز حملة وعدد كبير من المؤسسات والائتلافات والشبكات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية لـ‘فيسبوك‘ في سياسة إدارة محتوى شفافة ومتساوية بين اللغتين بكل ما يخص بالقضية الفلسطينية".

وتصاعدت الضغوط على الشركة في هبة أيار/ مايو من العام الجاري لوقف سياستها التمييزية ضد الفلسطينيين والمطالبين بالحقوق الفلسطينية، فعلى مدار السنوات الأخيرة رصدت العديد من العمليات الممنهجة لإسكات أصوات الفلسطينيين والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الفلسطينية، نتيجة لضغوطات من الحكومة الإسرائيلية وأطراف أخرى.

وطالب مركز "حملة" الشركة بتعيين أطراف تكون بالفعل مهنية ومستقلة لهذه المهمة وشدد على أهمية أن تكون لهم خلفية في مجال حقوق الإنسان عامة والحقوق الرقمية خاصة وأن تلتزم وتطبق الشركة نتائج وتوصيات هذا التحقيق.

ويرى المركز أن "قرارات وتوصيات مجلس الإشراف هي خطوات إيجابية وجدية وفي الاتجاه الصحيح بحيث تساهم في جعل شبكة التواصل الاجتماعي تدير المضمون بطرق شفافة عادلة وآمنة ومتساوية بين الجميع، ونتأمل أن تأخذ الشركة هذه القرارات والتوصيات بمحمل الجدية وتقوم بتطبيقها فورا".

ودعا مركز "حملة" شركة "فيسبوك" إلى قبول والالتزام بالتوصيات الأخرى من قبل مجلس الإشراف ويشمل ذلك تحديد معايير لمن هم منظمات وأفراد خطرة يمنع أن يكونوا على المنصة أو يتم إنزال محتوى يشمل اسمائهم بشكل أوتوماتيكي من المنصة، والكشف وبشفافية عالية عن ما تعاونت الشركة فيه مع الحكومات وطلباتها وما تم الرد عليه إيجابا، وترجمة كل سياسات إدارة المضامين لجميع اللغات وتسهيل الوصول إليها.