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"سبوتيفاي" تعدل طريقة بث الألبومات عبر تطبيقها

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 10:12

"سبوتيفاي" تعدل طريقة بث الألبومات عبر تطبيقها
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أجرت مجموعة "سبوتيفاي" تعديلا على طريقة بث الألبومات عبر تطبيقها، إذ باتت الأغنيات التي يستمع إليها مشتركو الخدمة المدفوعة تدرج على التطبيق بحسب ترتيبها الأصلي في الألبوم، وذلك نزولا عند طلب المغنية البريطانية أديل التي تنتقد البث العشوائي للأغاني عبر خدمات البث التدفقي.

وأصبح الاستماع إلى أي ألبوم لدى المشتركين في الخدمة المدفوعة من "سبوتيفاي" منذ يوم الأحد يحصل وفق نظام عرض تسلسلي وليس بطريقة الاستماع العشوائي ("shuffle" بالإنجليزية) التي يُرمز إليها بسهمين متقاطعين.

ورحبت أديل التي تحقق نجاحا كبيرا مع ألبومها الجديد "30" منذ طرحه الجمعة، بهذا التغيير.

وكتبت المغنية البريطانية عبر تويتر "كان ذلك طلبي الوحيد في قطاعنا المتغير باستمرار"، مضيفة "لا نصنع ألبومات بكل هذه العناية والتفكير في قائمة الأغنيات من دون سبب. الفن الذي نصنعه يروي قصة ويتعين الاستماع إلى قصصنا بالطريقة التي أردناها. شكرا سبوتيفاي لإصغائك".

وختمت أديل تغريدتها برمزي كأس مشروب وقلب.

وقد أطلقت أديل على الألبوم عنوان "30" في إشارة إلى عمرها حين باشرت الإعداد له قبل ثلاث سنوات، وتروي فيه خصوصا قصة طلاقها والتبعات التي أحدثها ذلك على حياة ابنها.

وأوضحت ناطقة باسم "سبوتيفاي": "كما قالت أديل، نحن سعداء بأن نعلن أننا أطلقنا خدمة ’بريميوم’ جديدة لطالما طالب بها الفنانون والمستخدمون، تجعل من خاصية الاستماع (التسلسلي) الزر المفعّل تلقائيا على كل الألبومات".

وأضافت الناطقة باسم الخدمة السويدية الرائدة عالميا في مجال الموسيقى بالبث التدفقي "لا يزال في إمكان الراغبين في الاستماع لأغنيات الألبوم بطريقة عشوائية اختيار هذه الخاصية من الإعدادات الموجودة في التطبيق".

بودكاست عرب 48

#سبوتيفاي
#البث التدفقي
#أديل

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