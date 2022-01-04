  2. ميديا
  3. ميديا

محاضرة للدكتور عزمي بشارة بعنوان "الشعبويّة والأزمة الدائمة للديمقراطيّة"

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 17:56

محاضرة للدكتور عزمي بشارة بعنوان "الشعبويّة والأزمة الدائمة للديمقراطيّة"
المدير العامّ للمركز العربي، الدكتور بشارة خلال المحاضرة
عرب ٤٨

قدّم الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي، مساء اليوم، الثلاثاء، المحاضرة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للمدرسة الشتوية، بعنوان: "الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية".

وانطلقت اليوم، أعمال الدورة الثالثة للمدرسة الشتوية التي ينظمها المركز بعنوان "الشعبوية: أنماط ونماذج"، والتي تُعقد في الفترة 4-13 كانون الثاني/ يناير، ويعرض فيها 18 باحثًا وباحثة مشاريعهم البحثية عن الشعبوية، بحضور المشاركين والمحاضرين والمعقّبين عن بُعد، وحضوريًّا في مقرّ المركز العربي في الدوحة.

ويتضمّن برنامج المدرسة محاضراتٍ عامّة لباحثين من المركز العربي ومن خارجه، متخصّصين بموضوع الشعبوية، بينهم باحثون بارزون في دراسة الشعبوية عبر العالم، منهم دانييل ستوكيمر، وبول تاغرت، وكريستوبال روفيرا كالتواسر.

وتتناول هذه الدورة موضوع الشعبوية من خلال دراسة أنماط ونماذج مختلفة عبر العالم، وتطرح عدّة أسئلة مركزية، منها: إلى أي مدى تُعتبر التعريفات المتداولة للشعبوية كافية لمناقشة نماذجها المختلفة؟ وهل الأدوات المنهجية، بما في ذلك الكمية، كافية لدراسة التوجّهات والميول الشعبوية؟

بودكاست عرب 48

#عزمي بشارة
#المركز الغربي للأبحاث ودراسة السياسات
#المحاضرة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للمدرسة
#الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية
#الشعبوية
#الشعبوية: أنماط ونماذج

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميدان القدس تعلن وقف عملها بعد محاربتها من "فيسبوك"
ميدان القدس تعلن وقف عملها بعد محاربتها من "فيسبوك"

2022-01-02

"العربي 2" تنطلق ببرنامج "ضفاف"
"العربي 2" تنطلق ببرنامج "ضفاف"

2022-01-02

الأخبار الساخرة كأسلوب إستراتيجي للتضليل الإعلامي
الأخبار الساخرة كأسلوب إستراتيجي للتضليل الإعلامي

2022-01-02

الأكثر قراءة

كيف استخدمت إسرائيل علم النفس الاجتماعي لإضعاف قضية إضراب الأسرى؟

كيف استخدمت إسرائيل علم النفس الاجتماعي لإضعاف قضية إضراب الأسرى؟

2022-01-03
كيف تسللت الجريمة إلى دير حنا؟

كيف تسللت الجريمة إلى دير حنا؟

2022-01-03
شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه

شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه

2022-01-03
حالة الطقس: بارد وماطر

حالة الطقس: بارد وماطر

2022-01-03
السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

2022-01-03