محاضرة للدكتور عزمي بشارة بعنوان "الشعبويّة والأزمة الدائمة للديمقراطيّة"

قدّم الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي، مساء اليوم، الثلاثاء، المحاضرة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للمدرسة الشتوية، بعنوان: "الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية".

وانطلقت اليوم، أعمال الدورة الثالثة للمدرسة الشتوية التي ينظمها المركز بعنوان "الشعبوية: أنماط ونماذج"، والتي تُعقد في الفترة 4-13 كانون الثاني/ يناير، ويعرض فيها 18 باحثًا وباحثة مشاريعهم البحثية عن الشعبوية، بحضور المشاركين والمحاضرين والمعقّبين عن بُعد، وحضوريًّا في مقرّ المركز العربي في الدوحة.

ويتضمّن برنامج المدرسة محاضراتٍ عامّة لباحثين من المركز العربي ومن خارجه، متخصّصين بموضوع الشعبوية، بينهم باحثون بارزون في دراسة الشعبوية عبر العالم، منهم دانييل ستوكيمر، وبول تاغرت، وكريستوبال روفيرا كالتواسر.

وتتناول هذه الدورة موضوع الشعبوية من خلال دراسة أنماط ونماذج مختلفة عبر العالم، وتطرح عدّة أسئلة مركزية، منها: إلى أي مدى تُعتبر التعريفات المتداولة للشعبوية كافية لمناقشة نماذجها المختلفة؟ وهل الأدوات المنهجية، بما في ذلك الكمية، كافية لدراسة التوجّهات والميول الشعبوية؟