  2. ميديا
  3. ميديا

روسيا تعلن حجب "فيسبوك" وتقييد الوصول لـ"تويتر"

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 22:38

روسيا تعلن حجب "فيسبوك" وتقييد الوصول لـ"تويتر"
لاجئة أوكرانية تعرض صورة قريبة لها عبر الهاتف ("أ ب")
عرب ٤٨

أعلنت الهيئة الناظمة في روسيا، الجمعة، حجب فيسبوك في البلاد، و"تقييد الوصول" إلى "تويتر"، على وقع الحرب مع أوكرانيا، متهمة شبكة التواصل الاجتماعية بـ"التمييز" بحق الإعلام الروسي، فيما قال البيت الأبيض: "قلقون من قطع روسيا لخدمة فيسبوك وتهديدها حرية التعبير والقمع الذي يتعرض له الصحافيون هناك".

وأعلنت هيئة Roskomnadzor عبر تطبيق "تلغرام" أنه "تم اتخاذ القرار بحجب فيسبوك" اعتبارا من الجمعة.

وذكر ناشطون في روسيا أن فيسبوك لم يعد يعمل خارج الشبكة الخاصة الافتراضية vpn.

وبررت الهيئة الناظمة قرارها باتهام موقع فيسبوك المملوك لشركة "ميتا" الأميركية "بالتمييز" حيال وسائل الإعلام الروسية مثل تلفزيون "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع ووكالة أنباء "ريا نوفوستي" وقناة "روسيا اليوم"، أو موقعي Lenta.ru وGazeta.ru.

وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل فيسبوك بعد تقييد وظائف حسابات وسائل الإعلام الروسية هذه.

ووفقًا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود "تنتهك المبادئ الأساسية للاعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

ومنذ بداية غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، صعدت السلطات الروسية ضغوطها على آخر وسائل الإعلام المستقلة وعلى كبرى مواقع التواصل الاجتماعي.

وهكذا اعتمد النواب الروس، الجمعة، قانونا يفرض عقوبات قاسية على من ينشر "معلومات كاذبة عن الجيش".

كما حجبت الهيئة الناظمة أيضًا "بي بي سي" والإذاعة والتلفزيون الألماني الدولي Deutsche Well، والموقع الروسي المستقل Meduza (ومقره في ريغا) وراديو Svoboda والفرع الروسي لإذاعة راديو أوروبا الحرة RFE / RL وغيرها من المواقع الإخبارية لم تسمها.

بودكاست عرب 48

#أوكرانيا
#روسيا
#موسكو
#فيسبوك
#حجب فيسبوك
#روسيا تحجب فيسبوك
#وسائل إعلام
#تويتر
#حجب تويتر في روسيا
#تعلق الوصول
#تقييد الوصول إلى تويتر

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"جوجل" تعلق إعلاناتها في روسيا إثر غزوها لأوكرانيا
"جوجل" تعلق إعلاناتها في روسيا إثر غزوها لأوكرانيا

2022-03-04

روسيا: مشاكل في الوصول "فيسبوك" ومواقع إخبارية
روسيا: مشاكل في الوصول "فيسبوك" ومواقع إخبارية

2022-03-04

الجزائر: محكمة تخفّض عقوبة السجن للصحافي درارني
الجزائر: محكمة تخفّض عقوبة السجن للصحافي درارني

2022-03-03

الأكثر قراءة

بوتين يتوعّد أوكرانيا بالمزيد

بوتين يتوعّد أوكرانيا بالمزيد

2022-03-03
ثلاثة أشقاء عادوا من أوكرانيا: رأينا الموت أمامنا ومستقبلنا التعليمي مجهول

ثلاثة أشقاء عادوا من أوكرانيا: رأينا الموت أمامنا ومستقبلنا التعليمي مجهول

2022-03-03
حالة الطقس: بارد وماطر حتى السبت

حالة الطقس: بارد وماطر حتى السبت

2022-03-03
تقرير: البيت الأبيض يطالب إسرائيل بموقف واضح ضد روسيا

تقرير: البيت الأبيض يطالب إسرائيل بموقف واضح ضد روسيا

2022-03-03
المحكمة تلغي تسجيل أرض كنيسة ألكسندر بالقدس باسم الحكومة الروسية

المحكمة تلغي تسجيل أرض كنيسة ألكسندر بالقدس باسم الحكومة الروسية

2022-03-03