روسيا تعلن حجب "فيسبوك" وتقييد الوصول لـ"تويتر"

أعلنت الهيئة الناظمة في روسيا، الجمعة، حجب فيسبوك في البلاد، و"تقييد الوصول" إلى "تويتر"، على وقع الحرب مع أوكرانيا، متهمة شبكة التواصل الاجتماعية بـ"التمييز" بحق الإعلام الروسي، فيما قال البيت الأبيض: "قلقون من قطع روسيا لخدمة فيسبوك وتهديدها حرية التعبير والقمع الذي يتعرض له الصحافيون هناك".

وأعلنت هيئة Roskomnadzor عبر تطبيق "تلغرام" أنه "تم اتخاذ القرار بحجب فيسبوك" اعتبارا من الجمعة.

وذكر ناشطون في روسيا أن فيسبوك لم يعد يعمل خارج الشبكة الخاصة الافتراضية vpn.

وبررت الهيئة الناظمة قرارها باتهام موقع فيسبوك المملوك لشركة "ميتا" الأميركية "بالتمييز" حيال وسائل الإعلام الروسية مثل تلفزيون "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع ووكالة أنباء "ريا نوفوستي" وقناة "روسيا اليوم"، أو موقعي Lenta.ru وGazeta.ru.

وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل فيسبوك بعد تقييد وظائف حسابات وسائل الإعلام الروسية هذه.

ووفقًا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود "تنتهك المبادئ الأساسية للاعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

ومنذ بداية غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، صعدت السلطات الروسية ضغوطها على آخر وسائل الإعلام المستقلة وعلى كبرى مواقع التواصل الاجتماعي.

وهكذا اعتمد النواب الروس، الجمعة، قانونا يفرض عقوبات قاسية على من ينشر "معلومات كاذبة عن الجيش".

كما حجبت الهيئة الناظمة أيضًا "بي بي سي" والإذاعة والتلفزيون الألماني الدولي Deutsche Well، والموقع الروسي المستقل Meduza (ومقره في ريغا) وراديو Svoboda والفرع الروسي لإذاعة راديو أوروبا الحرة RFE / RL وغيرها من المواقع الإخبارية لم تسمها.