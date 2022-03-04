"جوجل" تعلق إعلاناتها في روسيا إثر غزوها لأوكرانيا

أوقفت شركة "جوجل" اليوم، الجمعة، جميع إعلاناتها في روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وجاء في بيان للشركة أنه "على ضوء الظروف الاستثنائية، نقوم بإيقاف إعلانات جوجل مؤقتا في روسيا".

وأشارت إلى أن الوضع يتطور بسرعة، وأنها "ستواصل مشاركة التحديثات عند الحاجة".

وأوضحت أن القرار يشمل "جميع واجهات إعلانات جوجل في روسيا، بما في ذلك إعلانات جوجل ويوتيوب ومحرك البحث".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل من قبل شركة "تويتر"، الأسبوع الماضي، حيث أعلنت تعليق الإعلانات في كل من روسيا وأوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.