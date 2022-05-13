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إصابة صحافيين من قناة "آر تي" بنيران الجيش الأوكراني

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 19:06

إصابة صحافيين من قناة "آر تي" بنيران الجيش الأوكراني
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أصيب صحافيان في قناة "آر تي" الروسية الإخبارية بنيران القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن التلفزيون في بيان.

وقالت "آر تي" في بيان نشرته عبر تطبيق تلغرام إن "فريق الصحافي الحربي فالنتين غورشينين استُهدف بنيران صواريخ أوكرانية قرب دوكوتشيفسك" في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد.

وأوضحت أن "فالنتين نفسه لم يصب بأذى، لكن مصوريه فلاديمير باتالين وفيكتور ميروشنيكوف أصيبا بشظايا في الساقين والظهر ويجري نقلهما إلى المستشفى".

قناة "آر تي" ممولة من الدولة الروسية وقد منعت مطلع آذار/مارس من البثّ في الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أنها أداة "تضليل" توظفها موسكو في هجومها على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير. وترفض القناة التلفزيونية هذا الاتهام.

انطلق البثّ الحي للقناة عام 2005 باسم "روسيا اليوم" ووسعت نشاطها بلغات عدة بينها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية.

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#قناة آر تي
#روسيا
#إصابة صحافيين

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