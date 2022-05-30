منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو للجم عدوان الاحتلال بحق الصحافيين

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، المنظمات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، ومنظمة مراسلون بلا حدود، لضرورة بذل أقصى جهودهم للجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الصحافيين الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من أداء واجبهم المهني بعيدا عن كل أشكال الترهيب.

وأدان المنتدى في بيان له، بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق الصحافيين، مطالبا بتدخل عاجل لحمايتهم.

واعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية تعبر عن وجه الاحتلال القبيح الذي يتعمد استهداف الصحافيين والإمعان بذلك كعادته في كل محطة من محطات عدوانه السافر على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الأعزل.

وشار إلى أن ذلك تأكيدا على استخفاف الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف والمواثيق الإنسانية التي كفلت حرية العمل الصحافي وحماية الصحافيين، لاسيما في مناطق النزاع.

ودعا المنتدى، فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون دورهم بكل ثبات وبسالة وتحدي للاحتلال وعنصريته وقمعه، إلى مزيد من التحدي والاجتهاد في نقل صورة واقع انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وفضح وجهه القبيح للعالم أجمع، ومواصلة درب شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية وفرسانها القابعين خلف سجون الاحتلال، وإظهار الصور المشرقة لتصدي الشعب الفلسطيني لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

وتشير إحصاءات لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، إلى أنه ومنذ العام 2000، استشهد 55 صحفيا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطية ما تشهده الأراضي الفلسطينية من جرائم وانتهاكات.

وأكدت النقابة أن قتل الاحتلال للزميلة شيرين أبو عاقلة بشكل مقصود واستهداف واضح، يجب ألا يثني الصحافيين في فلسطين عن الاستمرار في عملهم بكل مهنية والقيام بمهامهم بكامل الانتماء الوطني.

ومنذ العام 2013، تم رصد ما لا يقل عن 7000 جريمة واعتداء من الاحتلال الإسرائيلي، على الصحافيين الفلسطينيين، كما تشير النقابة.

وخلال عام 2021، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 368 انتهاكا بحق الإعلاميين والمؤسسات الصحفية في فلسطين، أبرزها استشهاد الصحافي يوسف محمد أبو حسين، بحسب تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى".