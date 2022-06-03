إصابة صحافيين من وكالة "رويترز" في أوكرانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أصيب صحافيان من وكالة "رويترز" اليوم، الجمعة، بجروح طفيفة في شرق أوكرانيا، فيما قتل سائقهما الذي اختاره لهما الانفصاليون الموالون لروسيا.

وذكر متحدث باسم الوكالة "أثناء قيامهما بتقرير، أصيب صحافيان من رويترز بجروح طفيفة عندما استهدفهما إطلاق نار وهما في طريقهما إلى سيفيرودونيتسك".

وأضاف أنهما "كانا يستقلان سيارة وفرها انفصاليون ويقودها سائق عيّنه الانفصاليون، وقد قتل السائق".

ولم تُقدم تفاصيل أخرى عن هويتهما أو حالتهما الصحية أو ملابسات إطلاق النار.

وكان الصحافي في قناة "بي اف ام تي في" الفرنسية، فريديريك لوكليرك-إيمهوف، قد لقي مصرعه الإثنين في شرق أوكرانيا نتيجة إصابته بشظايا خلال قصف أثناء تغطيته عملية إنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عبر "تويتر" إن المراسل البالغ 32 عامًا "قُتل في قصف روسي".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لقي ما لا يقل عن ثمانية صحافيين مصرعهم على الأرض أثناء ممارسة مهنتهم، وفق تعداد منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية.