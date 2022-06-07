الجزائر: السجن 6 شهور للصحافي إحسان القاضي

عرب ٤٨ / أ ف ب

فرضت محكمة جزائرية اليوم، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 6 شهور على الصحافي، إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري؛ حسب ما أوردت منظمة حقوقية.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، إن "محكمة سيدي امحمد أدانت إحسان القاضي بالسجن 6 شهور مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)".

وأوضح صالحي، أن "المحكمة لم تأمر بإيداع الصحافي السجن، وسيبقى حرا لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن".

وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في آذار/مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات "منظمة إرهابية" في أيار/مايو 2021.

وبحسب موقع "راديو أم" فقد حوكم الصحافي في 17 أيار/مايو بتهم " نشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالوحدة الوطنية" و"التشويش على الانتخابات" و"فتح جراح المأساة الوطنية" والمقصود بها الحرب الأهلية التي قُتل فيها 200 ألف جزائري بين 1992 و2002.

وكانت النيابة قد طلبت بسجن إحسان القاضي ثلاث سنوات وحرمانه من العمل خمس سنوات.

وتحتل الجزائر المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2022، بينما كانت في المركز 146 في 2021.