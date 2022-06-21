"سارقو الديار".. وثائقي يفتح ملفّ التطهير العرقي في القدس

بثّ التلفزيون العربي، مساء أمس الإثنين، ضمن "وثائقيات العربي" فيلمًا وثائقيًا يستقصي واقع مدينة القدس في ظلّ الهجمة غير المسبوقة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال.

ويتناول الوثائقي تأثير ممارسات الاحتلال، من مصادرة الأراضي وهدم البيوت وسلبها، على سكان المدينة. ويروي الوثائقي قصصًا لعدد من السكان المتضررين من هذه السياسات.

ويتناول الفيلم واقع عدد من أحياء المدينة مثل حيّ الشيخ جرّاح وحيّ سلوان ومنطقة بيت حنينا، ويعرض تفاصيل وخطط الاحتلال للاستيلاء على هذه الأحياء وتغيير ديمغرافيتها.

الفيلم الوثائقي يسلّط الضوء على تسخير الاحتلال للقوانين لخدمة إستراتيجية السيطرة على مدينة القدس، وعنصرية المحاكم الإسرائيلية وقضاة هذه المحاكم تجاه المقدسيين.

كما يضع الفيلم الوثائقي ممارسات الاحتلال بحق المدينة وأهلها في ميزان القانون الدولي، حيث تعتبر كافة نشاطات الاحتلال في مدينة القدس مخالفة للقانون الدولي.