سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونيّة في الكويت

سحبت السلطات الكويتية، ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد، وأحالت 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة، خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية ارتكاب "مخالفات" للقوانين في البلاد بينها نشر "أخبار كاذبة"، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان إن وزير الإعلام "اتخذ هذه الإجراءات تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة، أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية".

ونقل البيان عن المتحدثة باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد قولها، إن وسائل الإعلام التي أحيلت إلى النيابة العامة "تشمل صحفا إلكترونية وقنوات فضائية وذلك على خلفية بثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني".

وقال مصدر كويتي مسؤول إن من بين المخالفات التي أدت إلى القرار "نشر أخبار كادبة".

ويوجد في الكويت نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة.

وتشهد هذه الدولة الخليجية الصغيرة حياة ثقافية نشطة، وصدرت فيها مجلات عربية مهمة كثيرة مثل "العربي" و"عالم المعرفة" التي انتشرت على نطاق واسع في العالم العربي. وتعد الكويت أكثر دول الخليج العربي تحررا في الحياة السياسية.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.