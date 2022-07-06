تفادي الأخطاء الإملائية عبر "واتس آب"

لا أحد يمكنه إنكار السيطرة التي تملكها أجهزة الهواتف الذكية على حياتنا اليومية، حتى في أبسط تفاصيلها. وذلك من خلال التطبيقات التي تستخدمها، والتي تلامس مختلف جوانب حياتنا، ولعلّ تطبيق "واتس آب" هو أكثر هذه التطبيقات انتشارًا وهيمنةً على حياتنا. لما يتمتع به من مزايا هامة تمكننا من الاتصال والتواصل مع الآخرين بسهولة وسرعة كبيرة، سواء اتصال أو محادثة كتابية. مما أكسبه شعبية كبيرة تتزايد يومًا بعد يوم. ولكن من أكثر الأمور التي قد تزعج مستخدميه هو الأخطاء الإملائية التي تظهر أثناء المحادثة الكتابية على "واتس آب - WhatsApp".

فهل سئمت من ارتكاب مثل هذه الأخطاء الإملائية عند التحدث على "واتس آب - WhatsApp"؟ وهل تبحث عن أدوات تمكنك من التصحيح التلقائي تفاديًا للأخطاء الإملائية؟ هل تشعر بالملل من التوقف عن المحادثة والعودة لتصحيح الأخطاء الإملائية؟ هذا ما سنساعدك على حله في الفقرات التالية.

كيف يمكنك تفادي الأخطاء الإملائية

لا شك في أن من أكثر المشاكل انتشارًا عند استخدام تطبيقات الهواتف الذكية ولا سيما تطبيقات المحادثة هو ارتكاب الأخطاء الإملائية، وهذا أمر طبيعي ناتج عن الاندفاع في الكتابة على لوحة مفاتيح هاتفك المحمول. لكن في الوقت نفسه يمكنك تفادي هذه الأخطاء من خلال تفعيل مدقق الهاتف المحمول التلقائي، يعد تنشيط التصحيح الإملائي التلقائي والنص التنبئي إحدى الحيل التي جرى التوصية بها للكتابة بشكل أسرع باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف المحمول.

حيث يظهر لك الخيارات الصحيحة لما تكتبه في حال ارتكبت أي خطأ إملائي، ويقوم بالتصحيح بشكل تلقائي أو يمكنك اختيار الشكل الصحيح للكلمة. وتعد هذه الميزة واحدة من أكثر خيارات الهواتف الذكية تميّزًا وسهولةً، لذا ينبغي على الجميع تنشيط هذه الميزة ونسيان ارتكاب الأخطاء الإملائية.

ميزة التصحيح التلقائي

يعد اختيار لوحة مفاتيح جيدة للهاتف الذكي الخاص بك جانبًا أساسيًا لتكون مرتاحًا في استخدام الهاتف، نظرًا لأنه من الطبيعي أن تستخدم هذا العنصر بشكل متكرر. ولكن تميل معظم لوحات المفاتيح إلى أن يكون لها وظيفة مشتركة وهي التصحيح التلقائي، المصمم لجعل الكتابة من دون أخطاء إملائية أسهل ما يمكن.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك تفعيل هذه الميزة أو تعطيلها، فعلى الرغم من أهميتها والفائدة التي تحققها لمستخدمي برامج وتطبيقات التواصل، حيث توفر عليهم عناء تصحيح الأخطاء الإملائية. فهناك أشخاص قد لا يفضلون استخدام هذه الميزة، حيث تكون خيارات التصحيح في بعض الأوقات غير متوافقة مع الذي يكتبونه، وفي هذه الحالة يجدون هذه الميزة عبئًا عليهم في الكتابة مما سيدفعهم إلى مراجعة ما كتبوه تفاديًا لأي أخطاء من قبل التصحيح التلقائي للوحة المفاتيح. ولتجنب هذا الموقف، يميل هؤلاء الأشخاص إلى تعطيل التصحيح الإملائي التلقائي في لوحة المفاتيح.

خطوات تفعيل التصحيح التلقائي

بشكل عام ميزة التصحيح التلقائي متوفرة في جميع الأجهزة الذكية، ولكن تختلف طريقة تفعيلها حسب نوع الهاتف المحمول الذي تستخدمه. ففي حالة امتلاكك لجهاز "أندرويد - Android"، كل ما عليك فعله هو الآتي:

الوصول إلى إعدادات الجهاز. ثم انقر على "اللغات وطرق الإدخال". بعد ذلك، انقر على "لوحة المفاتيح وطرق الإدخال". وهنا تجد خيار تفعيل "المدقق الإملائي".

أما في حال كان نوع جهازك المحمول "آبل - Apple"، وبشكل أكثر تحديدًا "آيفون - iPhone"، فببساطة عليك الوصول إلى الإعدادات العامة والعثور على خيار "لوحة المفاتيح".

وبذلك ستتمكن من تفادي الأخطاء الإملائية والكتابة بشكل أفضل ليس فقط على تطبيق "واتس آب WhatsApp"، بل في أي تطبيق يوفر ميزة المحادثة الكتابية مثل: "تلغرام - Telegram" أو "إنستغرام - Instagram" أو "فيسبوك - Facebook".

خطوات تفعيل التصحيح التلقائي

على الرغم من أن التصحيح التلقائي يسهّل الكتابة بشكل كبير على مستخدمي الهواتف الذكية، إلا أنه يمكن لهذه الميزة تغيير النص الذي جرى كتابته تلقائيًا دون أن يدرك الكاتب ذلك، بحيث ينتهي به الأمر بإرسال شيء لم يقصده.

يحدث هذا عادةً في "واتس آب - WhatsApp"، ولكن يمكنك لحسن الحظ حذف الرسالة التي بها أخطاء إملائية وجرى إرسالها لإعادة إرسالها بالطريقة الصحيحة.

ويمكنك تجنب هذا عن طريق تعطيل هذه الميزة في الهاتف المحمول. خطوة بخطوة، نشرح كيفية إزالة التصحيح التلقائي بحيث لا يتم تعديل رسائلك النصية في "واتس آب" مرة أخرى تلقائيًا.

ادخل إلى إعدادات التطبيق من هاتفك المحمول. بعد ذلك اختر إعدادات لوحة المفاتيح. وهنا ستجد تبويبة "اللغة وإدخال النص" لكن هذا يختلف باختلاف نوع الجهاز. انقر فوق اللغة وإدخال النص، وهنا يمكنك تعطيل ميزة التصحيح التلقائي. إذا كنت ترغب أيضًا في منع لوحة المفاتيح من عرض اقتراحات لك بشأن الكلمات المراد كتابتها، فيمكنك أيضًا تعطيل النص التنبؤي من قائمة الكتابة الذكية.

كيفية تطوير ميزة التصحيح التلقائي

من المحتمل أن تكون قد أرسلت العديد من الرسائل، وتفاجئت بعد إرسالها بالكلمات المكتوبة والتي جرى تصحيحها من قبل المدقق التلقائي في جهازك المحمول. بالإضافة إلى ذلك، كم من الصور ولقطات الشاشة المضحكة التي تداولتها مع أصدقائك حول الأخطاء الإملائية التي جرى إرسالها وتصحيحها من قبل المدقق، والتي قد تدفعك إلى إلغاء تنشيط ميزة التصحيح التلقائي.

ولكن بعد الآن، ليس هناك حاجة لمثل هذا الإجراء، حيث أن العديد من لوحات المفاتيح تحتوي على مجموعة من الخيارات التي تسمح لك بتعديل ميزة التصحيح التلقائي وتحسينها وتطويرها، مما يجعلها تعمل بشكل أفضل لتلبية احتياجاتك.

ومن هذه الإعدادات التي تستحق التجربة:

الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة Auto Capitalization

حيث يمكن لنظام الهاتف المحمول إصلاح الأحرف الكبيرة تلقائيًا في بداية الجمل والأسماء المناسبة أثناء الكتابة. ولتفعيل هذه الميزة عليك التوجه إلى إعدادات الهاتف، ثم اللغات والإدخال، ومنها إلى لوحة المفاتيح الافتراضية، ثم انقر على Gboard، تصحيح النص، وأخيرًا اختر تفعيل الكتابة التلقائية بالأحرف الكبيرة.

التدقيق الإملائي Spelling Check

بدلا من الاعتماد على ميزة التصحيح التلقائي لتصحيح أخطائك، يمكنك فقط استخدام ميزة التدقيق الإملائي الأصلية. حيث ينبهك إلى الأخطاء الإملائية والكلمات الفائتة الأخرى باستخدام خطوط حمراء متعرجة أسفل النص.

تخصيص قاموس الهاتف الذكي Customize the Dictionary

هناك الكثير من الكلمات والمصطلحات التي لا يتعرف عليها هاتفك المحمول لأنها ليست جزءًا من القاموس الخاص بالهاتف، كأسماء أماكن وعلامات تجارية ومصطلحات خاصة بمنطقتك، وهنا تكون نسبة الخطأ في التصحيح التلقائي كبيرة. ولكن يمكنك استغلال ذلك من خلال ميزة إضافة هذه الكلمات إلى قاموس هاتفك وبالتالي تتفادى الأخطاء الإملائية المحتملة.

الكتابة بالصوت Try Voice Typing

توفر لك بعض لوحات المفاتيح (بما في ذلك Gboard) طرقًا بديلة للكتابة على هاتفك المحمول، إحداها استخدام صوتك بدلا من لوحة المفاتيح، وبالتالي هناك احتمالية أقل لأن يكون هناك أخطاء إملائية عند التحدث بدلا من الكتابة. إذا كنت ترغب في تجربة الكتابة بالصوت، من خلال إعدادات الهاتف يمكنك اختيار تشغيل الكتابة الصوتية، ثم يمكنك النقر فوق رمز الميكروفون في الجزء العلوي الأيمن من لوحة المفاتيح للتحدث بدلًا من الكتابة.

كانت هذه أهم المعلومات التي تساعدك في تفادي الأخطاء الإملائية أثناء الكتابة والمحادثات بشكل عام وعلى تطبيق "واتس آب" بشكل خاص، يمكنك اتباع الخطوات السابقة لحل هذه المشكلة بكل سهولة، فضلًا عن الخيارات الجديدة الأخرى المتاحة أمامك.