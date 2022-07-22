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المراهقون يستقون الأخبار من مواقع التواصل... أيّ المنصّات في الطليعة؟

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 16:50

المراهقون يستقون الأخبار من مواقع التواصل... أيّ المنصّات في الطليعة؟
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨

كشف تقرير بريطانيّ، أنّ منصات "إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"، للتواصل الاجتماعيّ، باتت أهم 3 مصادر إخبارية بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عامًا.

وأوضحت هيئة الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، أن المراهقين في المملكة المتحدة، يفضلون مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار على وسائل الإعلام التقليدية.

وبين التقرير أن تطبيق "إنستغرام" حلّ في مقدمة هذه المواقع بنسبة 29%، ويليه تطبيقا "تيك توك" و"يوتيوب" بنسبة 28%.

وأوضح التقرير البريطاني، أن مستخدمي "يوتيوب" و"تويتر" يعتقدون أن هاتين المنصتين تقدمان أخبارًا جديرة بالثقة، بينما يثق نحو 30% من مستخدمي "تيك توك" بالأخبار المقدمة عبره.

وأظهر التقرير تراجع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى المرتبة الخامسة بين هذه الفئات.

وشكك أستاذ الاتصالات، ستيفن بارنيت بنتائج التقرير، معتبره أمرًا مضلّلًا وخطيرًا، إذ "يبدو أن ’أوفكوم’ يبحث عن نتائج سلبية لهيئة الإذاعة البريطانية"، على حدّ تعبيره.

أما الخبير الرقمي، أشوك لالا، ذكر أن المراهقين ليسوا فقط من يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي في متابعة الأخبار، قائلًا إن هناك فئة متنامية من الصحافيين باتوا يعتمدون عليها كذلك.

وأضاف أن هناك ناشرون مصدرهم الوحيد للأخبار هو مواقع التواصل الاجتماعي.

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