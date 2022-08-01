مضاعفة عدد المشاهدات على يوتيوب

هل ركبت موجة صناعة المحتوى على منصة يوتيوب لعرض الفيديوهات؟ هل ترغب بزيادة عدد المشاهدات على الفيديوهات التي تحملها؟ إذا كانت الإجابة على هذين السؤالين هي نعم فأنصحك بقراءة النصائح التالية التي يمكن أن تساعدك كثيرا في استقطاب أكبر عدد من المشاهدين.

ماذا يعني عدد المشاهدات الكبير على يوتيوب؟

يوتيوب هو ثاني أكثر موقع على الإنترنت يستقبل زوارا في العالم، ففي العام 2021 كان يزوره شهريا مليار مستخدم وهو ما يعادل ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم. 74% من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية يتوجهون مباشرة إلى هذا الموقع الشهير عند الرغبة بمشاهدة الفيديوهات.

كلما ازداد عدد الأشخاص الذين شاهدوا فيديو قمت بتحميله على هذه المنصة كلما ارتفع عدد الإعلانات التي تمت مشاهدتها على المنصة ومنها يأتي مدخولها الأساسي، بالتالي يستحق صاحب الفيديو نسبة من الأرباح. لذلك يدور صناع المحتوى على يوتيوب في حلقة مفرغة بين الشعبية وعدد المشتركين في القناة وعدد المشاهدات للحصول على الأرباح.

في كل مرة يضغط مستخدم على أحد الفيديوهات ويتابع على الأقل لمدة 30 ثانية، يتم احتساب مشاهدة إضافية للفيديو، حتى لو كان المستخدم هو نفسه صاحب الفيديو فإن ذلك يعتبر مشاهدة إضافية. وعندما يشاهد المستخدم الفيديو أكثر من مرة يتم احتساب كل مرة كمشاهدة منفصلة، إلا أن الضغط على زر التحديث مرارا وتكرارا بهدف زيادة عدد المشاهدات يتم تقفيه من قبل يوتيوب. كما أن مشاهدات الفيديو التي تتم مشاركتها على منصات أخرى مثل "فيسبوك" أو "تويتر" أو غيرها تعتبر أيضا مشاهدات على الفيديو الأساسي على يوتيوب.

ما الذي لا يعتبر مشاهدة على يوتيوب؟

يتحدث اليوتيوبرز كثيرا عن خوارزمية أو منظومة اليوتيوب Youtube’s Algorithm التي يفترض بها أن تتقصى أي مشاهدات تبدو وكأنها مؤتمتة "أي أنها تعمل على زيادة عدد المشاهدات" التي قام بها إنسان طبيعي وليس كمبيوتر. أي أنه عندما يقوم مستخدم ما بتحديث الصفحة مرارا وتكرارا أو يتم استخدام بوت أو موقع إلكتروني بهذه الطريقة لا يتم احتساب المشاهدات في العدد النهائي للفيديو.

نصائح لزيادة عدد مشاهدات فيديو على يوتيوب

الأساسيات

تأكد من تعريف هويتك ومعلومات التواصل ونوع المحتوى الذي تقدمه، كما أن اعتناق شعار أو رمز قد يجعل قناتك علامة تجارية مميزة في المستقبل.

تحديد المحتوى

من الأفضل التوجه إلى شريحة معينة من المشاهدين عبر تحديد نوع المحتوى وجمهوره. لا يحبذ أبدا أن يكون المحتوى موجها لجميع المستخدمين أو أن يتوقع صانع المحتوى أن كل المستخدمين مهتمين بما يقدمه.

على سبيل المثال هناك الكثير من القنوات التي تعلم حركات اليوغا وتمارين التنفس والتأمل، إلا أن أكثرها نجاحا هو Yoga With Adriene. تتميز آدريان بأن فيديوهاتها تحدد الهدف من القيام بالتمارين والمشاهدين الذين يمكن أن يهتموا بها مثل "تمارين يوغا للحوامل" و "تمارين يوغا للتركيز" و"تمارين يوغا للفرح". بالإضافة إلى ذلك فهي تقدم فيديوهات باللغة الإسبانية للمستخدمين الذين يتحدثون هذه اللغة ولا يتحدثون الإنجليزية.

البحث والتحضير للمحتوى

من الصحيح أن يوتيوب يعتبر منصة تواصل اجتماعي إلا أنه محرك بحث كذلك ولذلك فهو يخضع لاستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO). بمعنى آخر عندما يدخل مستخدم إلى يوتيوب ويقوم بالبحث عن موضوع تتناوله أنت في أحد فيديوهاتك عبر طباعة كلمة مفتاحية ما، يفضل أن يكون الفيديو الخاص بك واحدا من أوائل نتائج البحث وذلك عبر توقع هذه الكلمات المفتاحية ومعرفة جمهورك واحتياجاتهم وتضمينها في الفيديو ووصفه.

استخدم بيانات يوتيوب والفيديوهات المنافسة لمصلحتك

ليس من العيب التوجه إلى الفيديوهات الرائجة وذات المشاهدات الهائلة لاستقاء الإلهام. يجب التذكر أن هدف يوتيوب وأي موقع أو منصة أخرى هو إبقاء المستخدم فيها بهدف عرض المزيد من الإعلانات له ولذلك تعمل خوارزمية يوتيوب على إغراقه بالفيديوهات التي تستحوذ على انتباهه واحدا تلو الآخر.

أما بالنسبة لطريقة معرفة الفيديو الذي يمكن أن ينال إعجاب المستخدم، فالخوارزمية تعتمد على ثلاث اعتبارات هي:

فيديوهات يتم مشاهدتها عادة وراء بعضها البعض. فيديوهات شاهدها المستخدم في السابق. فيديوهات متشابهة من حيث المحتوى.

يمكن لصانع المحتوى أن يتحكم بالمعيار الثالث فقط عبر انتقاء الكلمات المفتاحية بشكل مدروس أو حتى استلهامها من الفيديوهات الأكثر شعبية. يتم ذلك عبر وصف الفيديو بأفضل طريقة ممكنة والتأكد من تضمين الكلمات المتوقع من المستخدم البحث عنها، أو عبر الدخول إلى فيديوهات المنافسين والبحث عن الكلمات المفتاحية التي قاموا باستخدامها عبر الضغط على الزر الأيمن للفأرة للصفحة واختيار عرض مصدر الصفحة ثم اختصار (Ctrl – F) الكلمات المفتاحية التي ستظهر لك بلائحة.

تصنيف الفيديوهات كلوائح Playlists

يمكن القول إن تصنيف الفيديوهات كلوائح تشغيل Playlists هو أفضل طريقة لتقليل فرص أن المستخدم سينتقل إلى قناة أخرى بعد مشاهدة أحد فيديوهاتك. والسبب في ذلك هو أن لوائح التشغيل تعمل على نفس نظام "نتفليكس" أي أنه بمجرد أن ينتهي فيديو يبدأ الفيديو الذي يليه تلقائيا.

اصنع محتوى فريد

ليس هناك أكثر من الفيديوهات التي تبدأ بـ "كيف تفعل...." أو "كيفية صناعة...."، وذلك لأن كمية البحث عن هذه المصطلحات والعبارات هائلة بالفعل أي أن هذه الفيديوهات تظهر للمستخدم عند البحث عن هذه العبارات بالتحديد. لكن الجميع يستخدم هذه الطريقة حاليا لدرجة أنها باتت مستهلكة كما أنه مع هذا العدد الهائل لهذه الفيديوهات التي تستخدم هذه العبارات من الصعب أن تتصدر فيديوهاتك قائمة نتائج البحث.

على سبيل المثال لا تقوم الشيف المعروفة تابيثا براون بعنونة فيديو عن صنع طبق الناتشو بـ"كيف تحضر الناتشو النباتي" وإنما تعمد إلى تصوير فيديو مع زوجها حيث يتناقشان بالأمور الحياتية والمشاكل اليومية وغيرها من الأمور مع إعطاء رأيهما بطبق الناتشو الذي يتناولانه أمام الكاميرا وتعنون الفيديو بـ"عشاء الجمعة مع زوجي (تاب) والناتشو النباتي" على سبيل التغيير والإبداع.

بناء علاقة مع مشتركي القناة

جميعنا سمعنا عن الرجل الذي لا يقدم أي محتوى على يوتيوب إلى أن يحمل فيديو يشكر الأشخاص الذين اشتركوا بقناته بالاسم شخصا تلو الآخر. ليس عليك أن تفعل شيئا مماثلا لذلك لكن يفضل أن تشعر المشاهدين أنك لا تعيش في برج عاجي عبر الرد على تعليقاتهم واختيار عدة أسماء وشكرها في كل فيديو وحتى توزيع بعض الجوائز إن أمكن.