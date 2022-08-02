"الجزيرة" تدين تجديد السلطات المصرية الحبس الاحتياطي لأحد صحافييها

عرب ٤٨/ أ ف ب

دانت شبكة قنوات الجزيرة في بيان، الإثنين، قيام السلطات المصرية بتجديد الحبس الاحتياطي، لأحد صحافييها لمدة 45 يوما "دون محاكمة أو تهم".

وأفاد بيان الجزيرة بأنها "تستنكر قرار السلطات المصرية تجديد حبس الزميل ربيع الشيخ الصحافي بقناة الجزيرة مباشر لمدة 45 يوما واحتجازه دون محاكمة أو تهم لمدة عام".

أوقف الشيخ في مطار القاهرة في آب/ أغسطس من العام الماضي واتُهم في الأصل بـ"نشر أخبار كاذبة".

وحملت شبكة القنوات "السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة وأمن ربيع الشيخ وجميع الصحافيين المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بعملهم".

وطالبت بـ"الإفراج عن ربيع الشيخ وزملائه هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي"، داعية المنظمات الحقوقية إلى "إدانة الاعتقال التعسفي لصحافييها والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا".

وبحسب الجزيرة، فقد تم توقيف عبد العزيز في آب/أغسطس 2020 وإبراهيم في شباط/فبراير من العام نفسه، بينما أوقف نجدي الذي يعاني حالة صحية متدهورة في حزيران/يونيو 2019.

وأكدت قناة الجزيرة مباشر على موقعها، الأحد، أن الصحافيين الأربعة "اعتقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم".

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، إلا أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دائما ما ينفي ذلك.

وفي 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.