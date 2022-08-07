كل ما تحتاج لمعرفته عن الريلز في "إنستغرام"

تطبيق إنستغرام

يطلق البعض على تطبيق "إنستغرام" اسم "إنستجرام" كما أن الخليج العربي يطلق عليه اسم "إنستقرام" وهو تطبيق ومنصة تواصل اجتماعي مشهورة وأميركية المنشأ وهي اليوم تابعة لشركة "ميتا" التي يملكها بشكل أساسي عملاق الفيسبوك مارك زكربرغ. أنشأ هذه المنصة مايك كريجر وكيفن سيستروم عام 2010 وكانت تعمل في البداية فقط على أنظمة IOS التي تشغل هواتف آيفون ولم يتم إطلاق نسخة الأندرويد منها حتى عام 2012. بعد ذلك أصبح بالإمكان فتح هذه المنصة على أجهزة الحاسوب وتتالت التحديثات والتحسينات وهي مستمرة حتى يومنا هذا.

كان تطبيق "إنستغرام" الوجهة الرئيسة لكل من يريد مشاركة صوره مع العالم الافتراضي أي أنه كان يختص بالصور مثلما يختص "يوتيوب" بالفيديوهات وكما يختص "تيك توك" اليوم بمقاطع الفيديو الشخصية. كما كان يمكن تحميل الفيديوهات التي لا تتجاوز مدتها دقيقة وثانية واحدة عليه حتى تم إزالة هذا التحديد في 2015. وبعد ذلك أصبح بالإمكان إرسال وتلقي الرسائل على التطبيق ووضع القصص أو الستوريز أسوةً بـ"سناب شات" وإرسال مقاطع الفيديو والصور أو حتى الخلط بين النوعين في بوست واحد كما جرى إطلاق خاصية الريلز على هذا التطبيق.

الريلز على "إنستغرام"

كيف بدأت الريلز على "إنستغرام"؟

بدأت خاصية الريلز على تطبيق "إنستغرام كتجربة أولية في 2019 فقط في البرازيل ثم بدأت بالانتشار التدريجي إلى باقي البلدان. يمكن القول إن فكرة الريلز مأخوذة من تطبيق "تيك توك" الذي يتيح للمشتركين تصوير مقاطع فيديو قصيرة مرافقة لمقطع صوتي معين وبثها على التطبيق ويبلغ طول مقاطع الريلز 15 ثانية.

استغل تطبيق "إنستغرام" أن الهند قامت بحجب تطبيق "تيك توك" في 2020 وفعلت هذه الخاصية في الهند لكي تسد الفراغ عند المستخدمين. وبالفعل لاقت هذه الخاصية نجاحا واستحسانا من قبل المستخدمين ما دفع الشركة لتوسيع نطاق البلدان التي يمكنها تحميل ومشاهدة الريلز لتشمل 50 بلدا بما في ذلك أميركا وبريطانيا وكندا. بعد النجاح الذي لاقته ريلز "الإنستغرام" قامت الشركة بتحديث الواجهة الرئيسة للتطبيق لتحتوي على زر مباشر لقسم الريلز.

كيف تعرف "إنستغرام" الريلز؟

في 5 آب/أغسطس من 2020 أعلنت "إنستغرام" رسميا على موقعها إطلاق خاصية الريلز واصفة إياها بأنها "طريقة جديدة لصنع واكتشاف الفيديوهات القصيرة والمسلية على ’إنستغرام’".

يمكنكم عن طريق الريلز إنشاء فيديوهات لا تتجاوز مدتها 15 ثانية بمقاطع متعددة مع مقطع صوتي مخصص وتأثيرات وأدوات خلاقة ومميزة. يمكنكم مشاركة الريلز مع متابعيكم على الصفحة الرئيسية وإذا كان حسابكم عامً فبالإمكان وضع هذه الريلز في مكان مخصص يستكشفه المستخدمون من كل أنحاء العالم. إن خاصية Explore الخاصة بالريلز تقدم فرصة من ذهب لأي شخص بأن يصبح صانع محتوى على تطبيق "إنستغرام" ويصل صوته لكل أرجاء العالم.

كيفية صناعة الريلز

افتح كاميرا تطبيق "إنستغرام" ثم قم باختيار Reels في أسفل الشاشة حيث تظهر مجموعة من أدوات التحرير على الجانب الأيسر لصنع الريلز بما في ذلك:

المقاطع الصوتية

ابحث عن اغنية في مكتبة "إنستغرام" الموسيقية أو يمكن استخدام مقطعك الصوتي الخاص عبر تسجيل الفيديو بعد تشغيل الصوت. عندما تشارك الريل الذي يحتوي على مقطعك الصوتي الخاص سيتم نسبه إلك بشكل شخصي. وإذا كان حسابك "الإنستغرام" عام فسيصبح بالإمكان لباقي المستخدمين أن يصنعوا ريلز خاصة بهم باستخدام مقطعك الصوتي عبر اختياره.

التأثيرات

يمكنك اختيار واحدة من التأثيرات الكثيرة التي قام "إنستغرام" وصانعو التأثيرات حول العالم بتطويرها لتسجيل عدة مقاطع بتأثيرات مختلفة.

المؤقت والعداد الزمني

يمكنك إعطاء الأمر لهاتفك الذكي للبدء بالتسجيل دون الحاجة لإمساكه بيدك. بمجرد أن تستخدم هذه الميزة وتضغط على زر التسجيل سترى على الشاشة الأرقام (3- 2- 1) ثم يبدأ التسجيل وينتهي عند المدة التي قمت أنت باختيارها مسبقا.

الترتيب

يقصد بهذه الميزة أن بإمكانك اختيار ريل محدد من أعمالك السابقة التي سجلتها وبذلك تنتقل بسلاسة بين الفيديوهات وقد تكون هذه الميزة مفيدة جدا عند تسجيل فيديو يتضمن تبديل الملابس مثلا.

السرعة

بإمكانك اختيار السرعة التي يعرض بها الفيديو الذي قمت بتسجيله فيمكن أن يكون أبطئ أو أسرع من الحقيقة والأمر ينطبق كذلك على المقطع الصوتي المرافق للفيديو. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة جدا للحفاظ على إيقاع ما ولصنع مقاطع بطيئة.

يمكن تسجيل الريلز في سلسلة من المقاطع بشكل منفصل أو خلف بعضها البعض أو حتى عبر تحميل المقاطع من الاستوديو في الهاتف. قم بتسجيل مقطعك الأول عبر الضغط المطول على زر التقاط الصورة وسترى مؤشر تقدم للتسجيل.

مشاركة الريلز على "إنستغرام"