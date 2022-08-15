"حملة" يحصل على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

حصل "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" على الصفة الاستشارية لدى "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة" (ECOSOC)، والذي تم التصويت عليه بتاريخ 22 تموز/ يوليو 2022 خلال اجتماع المجلس في نيويورك. ووجّه المركز شكره لجميع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين صوتوا لصالح هذا القرار، في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين.

وجاء في بيان "حملة" أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وهو المنبر الرئيسي لتعزيز النقاش والتنسيق من أجل النهوض بالتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتيح هذه الصفة الاستشارية لمركز ‘حملة‘ تسليط الضوء على الحقوق الرقمية الفلسطينية على مستوى عالمي، وكذلك على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون مثل المراقبة والرقابة على المحتوى الرقمي وانتشار خطاب الكراهية رقميًا".

وأشار "حملة" في بيانه إلى أن "المركز سيشارك بصفته عضوًا استشاريًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) رؤيته وخبرته فيما يتعلق بالحقوق الرقمية الفلسطينية، والحقوق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسلطًا الضوء على أثر السياسة الرقمية على الفلسطينيين سواء عبر الإنترنت أو خارجه".

وأوضح المركز أن "هذا ما يساهم في تقريب المركز من أهدافه المتمثلة في خلق مساحة رقمية آمنة وعادلة وحرة من خلال بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال المناصرة الرقمية والسلامة الرقمية والنشاط الرقمي، ورصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية المرتكبة من قبل أطراف عدّة في المساحات الرقمية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا والحكومات المختلفة".

وقال الشريك المؤسس والمدير العام لمركز "حملة"يقول نديم ناشف، نديم ناشف، إنه "لشرف عظيم لحملة أن يحصل على هذا الاعتماد، نتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز حماية الحقوق الرقمية والدفاع عن المجتمعات المضطهدة والمهمشة على أعلى المستويات، نعتبر هذا انتصارًا هامًا للمجتمع المدني الفلسطيني وتعبيرًا عن التزام الأمم المتحدة بضمان سماع الأصوات الفلسطينية ".

وختم المركز بيانه مهنئا "جميع المنظمات غير الحكومية الأخرى التي مُنحت أيضًا مركزًا استشاريًا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويتطلع إلى العمل المشترك كجزء من هذه المبادرة الهامّة".