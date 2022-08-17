50 انتهاكا إسرائيليًّا بحق الصحافيّات الفلسطينيّات خلال 6 أشهر

أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأربعاء،أنها رصدت 50 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحافيات، خلال النصف الأول من 2022.

وأضافت أن "الاحتلال يلاحق حارسات الحقيقة"، مشيرة إلى "تسجيل 50 انتهاكا بحق الصحافيات"، منذ بداية وحتى منتصف 2022.

ولفتت إلى أنه من بين الاعتداءات، حالتي اغتيال و15 اعتداء بالضرب، و15 منعا من التغطية، وإصابتين بالرصاص المطاطي.

وتشير الوزارة بحالتي الاغتيال إلى مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت في 11 أيار/ مايو الماضي، أثناء تغطيتها اقتحاما للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، والصحافية المحلية غُفران وراسنة التي استشهدت شمالي مدينة الخليل.

وذكرت الوزارة، أن الاعتداءات طالت 33 صحافية، في وقت تصدرت فيه القدس باقي المدن الفلسطينية من حيث عدد الانتهاكات بواقع 31 انتهاكا.

وأشارت إلى تسجيلها "281 اعتداءً إسرائيليا بحق الصحافيات منذ عام 2016، وحتى منتصف 2022".