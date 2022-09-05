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الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية لمى غوشة حتى الأربعاء

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 13:53

الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية لمى غوشة حتى الأربعاء
الصحافية لمى غوشة
عرب ٤٨

مددّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال الصحافية المقدسية لمى غوشة، حتى يوم الأربعاء.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة المُعتقلة غوشة، في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، يوم أمس الأحد، واعتقلتها، بعد الاستيلاء على هاتفها وجهاز الحاسوب الخاص بها.

ويُذكر أن الصحافية متزوجة وهي أم لطفلين، وطالبة في جامعة بيرزيت للدراسات العليا، وتعمل غوشة مع عدة وسائل إعلامية فلسطينية محلية.

وفي سياق متصل، أكدت لجنة دعم الصحافيين، أمس الأحد، أن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 21 صحافيا بينهم 3 صحافيات.

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 9 صحافيين معتقلين وأصدر أحكام فعلية بحقهم.

وبيّنت أن 7 صحافيين يقبعون في سجون الاحتلال إداريا من دون تهم، من بينهم محمد نمر عصيدة الذي جرى تثبيت الاعتقال الإداري بحقه للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت أن عدد الصحافيين الموقوفين ارتفع إلى 5، والذين يخضعون لتحقيقات مستمرة وسط التعذيب من دون إصدار أحكام، لافتة إلى أن الاحتلال يصر على كم الأفواه وإعاقة الصحافيين عن أداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية والحقوقية سيما وأنهم (الصحافيون) يتعرضون لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي.

بودكاست عرب 48

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#القدس المحتلة
#تضييق الاحتلال على الصحافة الفلسطينية

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