"العربي 2" يطلق شبكة برامجية جديدة "ألوان الحياة"

انطلقت اليوم الأحد الشبكة البرامجية الجديدة للتلفزيون العربي 2 من مقره الجديد في مدينة لوسيل في قطر تحت شعار العربي 2 ألوان الحياة. تسعى القناة في الموسم الجديد إلى إرساء تقاليد تلفزيونية مؤثّرة تهدف إلى التفاعل الإيجابي مع الجمهور.

تقدّم برامج التلفزيون العربي 2 الترفيهية الثقافية المنوعة محتوى فريدًا يجمع العائلة العربية ويعكس صورتها وأفكارها، ويعبّر عن الغنى والتنوع لدى المشاهدين العرب باختلاف بلدانهم ومشاربهم وأفكارهم.

مواسم جديدة من طرب ومقامات

تتميز الشبكة البرامجية بانطلاقة مواسم جديدة لبرامج حظيت باهتمام المشاهدين، فللموسم الرابع يقدّم الفنان مروان خوري حلقات "طرب مع مروان" كل يوم خميس الساعة 22:00 بتوقيت القدس (19:00 GMT). يستضيف خوري نجومًا عربًا برزوا في الساحة الفنية للحديث عن مسيرتهم، وطرح مواضيع تعنى باللون الفني والموسيقي الذي يقدمونه.

وفي الموسم الثالث من "مقامات" الذي يعرض كل يوم أحد الساعة 22:00 بتوقيت القدس (19:00 GMT)، يستضيف الفنان رشيد غلام مواهب وقامات فنية من العالم العربي، ويضيء على أنماط موسيقية طربية مختلفة لإحياء التراث العربي الموسيقي وإبراز تنوعه وغناه.

باقة برامجية جديدة منوّعة

ضمن البرامج الجديدة، يحاور برنامج "متون وهوامش" الذي يعرض كل يوم سبت الساعة 21:00 بتوقيت القدس (18:00 GMT) مشتغلين في الشأن الثقافي وأكاديميين ومبدعين ومختصين في الآداب والمسرح والفنون والفكر. كما يقدم برنامج عرب Beats كل يوم إثنين الساعة 20:00 بتوقيت القدس (17:00 GMT) لونًا آخر من الإنتاجات الفنية من خلال التعريف بأبرز فرق الـ Underground العربية ومعايشة فنانيها وتجربتهم ومسيرتهم.

أما برنامج "نكهة بلدي"، فيعرض كل يوم أربعاء الساعة 20:00 بتوقيت القدس (17:00 GMT) ويخصّص كل حلقة للتعريف بمائدة ارتبطت بمنطقة أو بمدينة عربية، ونكتشف مع مقدم البرنامج أصول تجهيز المائدة وأطباقها التقليدية وكيفية تحضيرها، وذلك ضمن أجواء عائلية.

ويوم الخميس عند الساعة 20:00 بتوقيت القدس (17:00 GMT) من كل أسبوع، سيكون المشاهدون على موعد مع برنامج "وسط البلد" الذي تروي حلقاته في مدن عربية مختلفة، سلسلة حكايات عن وسط البلد لكل مدينة وتاريخه، وتُعرفنا إلى مؤسسيه وبنّائيه الأوائل، وإلى مسمياته الأصلية وأسبابها، وتقترب من وجوه عابريه والمقيمين فيه، وتستشعر روح المكان ومكانته لدى ساكنيه ورواده.

كما تتزيّن الباقة الجديدة ببرنامج "لها الكلمة" كل يوم ثلاثاء الساعة 22:00 بتوقيت القدس (19:00 GMT)، وفيه تتحدث نساء عربيات برزن في مجالات عدة، وتبوّأن مناصب إدارية أو رسمية رفيعة، وصرن مثالًا ناجحًا في مجالاتهن ومجتمعهن.

ويأخذنا برنامج "أصحاب الريادة" كل يوم أربعاء الساعة 22:00 بتوقيت القدس (19:00 GMT) في رحلة مفصلة إلى عالم الأعمال والمشاريع الريادية، ليتعرّف خلالها الجمهور، خاصّة فئة الشباب، إلى مبادئ تأسيس مشاريع الأعمال الريادية، والمراحل التي تمر بها هذه المشاريع، بداية من الفكرة إلى دراسة السوق والجدوى الاقتصادية، انتهاءً بالمنتج وتسويقه.

صباح النور وضفاف.. يوميًّا

تتمتّع البرامج اليوميّة المباشرة بهامش واسع في الشبكة البرامجية الجديدة بتثبيت برنامجين، صباحي ومسائي، يتابعان المشهد الثقافي والحياة اليومية للمواطن العربي والمغترب، إذ تتنوع فقرات برنامج "صباح النور" المباشر عند الساعة 11:00 بتوقيت القدس (GMT 8:00)، لتشمل الموسيقى والسينما والرياضة والأحداث التاريخية وأخبار الصحف وأبرز تريندات وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المطبخ اليومي الذي يستضيف طهاة مهرة يعدّون أكلات منوعة من حول العالم.

ويوفّر "ضفاف" البرنامج المسائي المباشر فرصة يومية للاطلاع على الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة في مختلف أرجاء الوطن العربي بشكل خاص، ويغطي أحداثًا عالمية مرتبطة بالثقافة والفنون. ويستضيف كُتابًا ونقادًا ومتتبعين للشأن الثقافي وتشكيليين وموسيقيين وفاعلين في إنتاج الأفلام والمسرحيات. يعرض البرنامج من الأحد إلى الخميس الساعة 19:00 بتوقيت القدس (GMT 16:00)

أفلام روائية ووثائقيات.. أسبوعيًّا

يخصص التلفزيون العربي 2 مساحة أسبوعية لأفلام روائية ووثائقيات حظيت باهتمام في المهرجانات السينمائية حول العالم، وتعرض تجارب سينمائية وفنيّة من خلفيات مختلفة وعلى تماس مع موضوعات هامة.

ويمكن متابعة "العربي 2" على ترددات نايل سات 11258 H وسهيل سات 11310 V، ومزودي الخدمات Ooredoo، beIN، Vodafone – GigaTv، Cable Vision، Türksat KabloTV. أو من خلال الموقع الإلكتروني www.alaraby.com/alaraby2 ومنصات التواصل الاجتماعي:

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"العربي 2"، قناة ترفيهية ثقافية منوعة متعددة المنصات تبث من مدينة لوسيل في دولة قطر. تقدم القناة للمشاهد العربي باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى، والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات، تناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي.