  2. ميديا
  3. ميديا

"سبوتيفاي" تطلق خدمة الكتب المسموعة

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 12:27

"سبوتيفاي" تطلق خدمة الكتب المسموعة
توضيحية (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أطلقت منصة البث الصوتي "سبوتيفاي"، الثلاثاء، خدمة الكتب المسموعة في الولايات المتحدة في خطوة جديدة تندرج ضمن إستراتيجيتها لتوفير كل أنواع المنتجات الصوتية في مكان واحد.

وأعلنت المنصة في بيان أنها باتت توفر لمستخدميها في الولايات المتحدة نحو 300 ألف كتاب مسموع.

ويمكن شراء كتاب مسموع من خلال صفحة على الإنترنت، أي من خارج التطبيق.

وتعتمد منصات أخرى هذه التقنية، كما بالنسبة إلى الاشتراك في "نتفليكس" مثلًا، تجنبًا لدفع عمولة لمشغّلي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، أي "آبل" (آي أو إس) و"غوغل" (أندرويد).

وكانت "سبوتيفاي" أعلنت أن الكتب المسموعة تشكّل أحد المحاور الرئيسية لخطتها التوسعية. واستحوذت المجموعة في العام المنصرم على "فايندواي" المتخصصة في الكتب المسموعة.

وتحدث الرئيس التنفيذي دانيال إيك في حزيران/يونيو الفائت عن احتمال توفير خدمة الكتب المسموعة مجانًا للمشتركين في المنصة مع الإعلانات، لكنّ بيان، الثلاثاء، لم يشر إلى هذه الصيغة إذ تناول إتاحة كل الكتب في مقابل بدل مالي.

وأوضح المسؤول عن الخدمة نير زيكرمان أن إطلاقها في الولايات المتحدة "ليس سوى الخطوة الأولى في مجال الكتب المسموعة على ‘سبوتيفاي‘"، وستكون بمثابة خطوة تحضيرية لإطلاق الخدمة في أسواق الأخرى.

وشرحت "سبوتيفاي" لوكالة "فرانس برس" أن لديه "شراكات مع دور نشر كبرى وأخرى مستقلة وكذلك مع مؤلفين"، وأن تشكيلة الكتب التي توفرها ستصبح أكبر في المستقبل.

وتتنافس "سبوتيفاي" مع شركة "أوديبل" العملاقة للكتب الصوتية التابعة لمجموعة "أمازون" والتي تهيمن حاليًا على السوق.

وتوقعت شركة "غراند فيو ريسيرتش" أن تتسع السوق العالمية للكتب المسموعة بمقدار سبعة أضعاف بحلول سنة 2030 وأن يرتفع حجم المبيعات فيها من خمسة مليارات دولار حاليًا إلى 35 مليارًا.

بودكاست عرب 48

#سبوتيفاي
#منصة البث التدفقي الصوتي
#الكتب المسموعة في سبوتيفاي
#تحميل كتب مسموعة

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اجتماع في أم الفحم لمناقشة سبل التصدي للتهديدات التي يواجهها الصحافيون
اجتماع في أم الفحم لمناقشة سبل التصدي للتهديدات التي يواجهها الصحافيون

2022-09-20

"العربي 2" يطلق شبكة برامجية جديدة "ألوان الحياة"
"العربي 2" يطلق شبكة برامجية جديدة "ألوان الحياة"

2022-09-18

ثُلث سكّان العالم غير متصلين بالإنترنت في عام 2022
ثُلث سكّان العالم غير متصلين بالإنترنت في عام 2022

2022-09-17

الأكثر قراءة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

2022-09-20

"ما لم تتعامل" السلطة مع التصعيد: الاحتلال "قريب" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة

2022-09-20
السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

2022-09-20
جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

2022-09-20
بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

2022-09-20