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مستشعرا خسارته القضائية: إيلون ماسك يقترح شراء "تويتر" بسعر العرض الأصليّ

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 22:31

مستشعرا خسارته القضائية: إيلون ماسك يقترح شراء "تويتر" بسعر العرض الأصليّ
إيلون ماسك ("أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات

اقترح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، شراء "تويتر" بسعر العرض الأصلي، البالغ 54.20 دولارا للسهم، إثر استشعار فريقه القانوني أن القضاء لن يحكم لصالحه.

ودخل ماسك، أغنى رجل في العالم، في معركة قضائية لم تُحسم بعد مع شركة تويتر إثر تراجعه عن قرار اتخذه في أبريل / نيسان الماضي، للاستحواذ على المنصة في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الثلاثاء، إن ماسك اقترح شراء تويتر بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولارا للسهم، ما قد يجنبه المعركة القضائية حول واحدة من أكثر عمليات الاستحواذ إثارة للجدل في التاريخ الحديث.

("أ ب")

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن إيلون ماسك قدم الاقتراح في رسالة إلى الشركة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنه "وفقا لتقرير الثلاثاء، أرسل ماسك خطابا إلى تويتر يعرض فيه إكمال الصفقة، التي حصلت بالفعل على موافقة المساهمين، بالسعر الأصلي".

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 18% بعد الكشف عن مقترح ماسك.

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#إيلون ماسك
#تويتر
#شراء تويتر
#تسلا

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