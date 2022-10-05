سهم "تويتر" يقفز 22% بعد قرار ماسك المضي قدما للاستحواذ على المنصة

قفزت أسهم شركة "تويتر" عند وقف التداول، مساء أمس، الثلاثاء، 22% إثر اقتراح الملياردير إيلون ماسك، المضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على المنصة، في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.

جاء ذلك بعد كشف وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، اقترح شراء تويتر بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولارا للسهم، إثر استشعار فريقه القانوني أن القضاء لن يحكم لصالحه.

ومباشرة بعد الإعلان عن المقترح، قفزت أسهم تويتر 12.7% إلى 47.93 دولارا قبل وقف التداول، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا، بنحو 1.5%.

وعند وقف التداول قفزت الأسهم 22%، وهو أكبر مكسب تحققه منصة التواصل الاجتماعي منذ نيسان/ أبريل الماضي، عندما قرر ماسك، الرجل الأغنى في العالم، الاستحواذ على المنصة قبل أن يتراجع في تموز/ يوليو عن الصفقة، ودخل في معركة قضائية مع الشركة إثر ذلك.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم، إن ماسك اقترح شراء تويتر بسعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولارا للسهم، ما قد يجنبه المعركة القضائية حول واحدة من أكثر عمليات الاستحواذ إثارة للجدل في التاريخ الحديث.

ويأتي هذا الاقتراح بالمضي قدما في الصفقة قبل مواجهة متوقعة بين ماسك وتويتر أمام محكمة في ديلاوير، التي تتعامل مع العديد من النزاعات التجارية البارزة، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وكان من المتوقع أن تطالب تويتر أمام المحكمة، بتوجيه أمر إلى ماسك بإتمام الصفقة بسعر 54.20 دولارا للسهم الواحد.

ويعني مقترح ماسك الذي يتوافق مع بنود الصفقة الأصلية، أن شركة تويتر تواجه مستقبلا لتكون تحت قيادة ملياردير قضى شهورا وهو ينتقد بشكل علني إدارتها ويشكك في قيمتها.

ويعني أيضا أن القضاء قد لا ينظر في مزاعمه بأن الشركة فشلت في تقديم معلومات كافية حول عدد الحسابات المزيفة على تويتر، والتي استند إليها في قراره بشأن إلغاء اتفاق الشراء.

وتكهن بعض المحللين بأن ماسك، بقراره التراجع عن الصفقة، لم يعد يرغب في الالتزام بعرض الشراء الأصلي على ضوء تراجع قيمة سهم تويتر منذ أن تقدم بعرضه.