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الأمم المتحدة تطالب ماسك بضمان احترام "تويتر" لحقوق الإنسان

تاريخ النشر: 05/11/2022 - 23:21

الأمم المتحدة تطالب ماسك بضمان احترام "تويتر" لحقوق الإنسان
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

حضّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مالك "تويتر" الجديد، إيلون ماسك، على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة صدرت السبت.

وقال تورك في رسالته إن التقارير التي أفادت عن تسريح ماسك كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة "لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة".

وأعرب المفوض الأممي عن "قلق وخشية بشأن ميداننا العام الرقمي ودور ’تويتر’ فيه".

واشترى ماسك، أغنى شخص في العالم، المنصة قبل أسبوع في صفقة مثيرة للجدل.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ الضخمة التي كلفته 44 مليار دولار، سارع ماسك بحلّ مجلس إدارة "تويتر" وإقالة رئيسها التنفيذي وكبار المديرين.

وطردت الشركة، الجمعة، نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 شخص.

وكتب فولكر تورك "على غرار جميع الشركات، يتعيّن على ’تويتر’ أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها".

وأضاف "على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها. باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة ’تويتر’ تحت قيادتك".

ونشر ترك الرسالة المفتوحة عبر "تويتر" حيث لديه أكثر من 25 ألف متابع.

وذكر المفوض ستة مبادئ حقوقية أساسية وحضّ إيلون ماسك على تبنيها في إدارة "تويتر".

ومن بين تلك المبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.

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#الأمم المتحدة
#إيلون ماسك
#تويتر
#حقوق الإنسان

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