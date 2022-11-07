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"تويتر" تحذر من وقف دائم للحسابات التي تنتحل صفة أخرى

تاريخ النشر: 07/11/2022 - 15:12

"تويتر" تحذر من وقف دائم للحسابات التي تنتحل صفة أخرى
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

حذرت "تويتر" من أنها ستعلق بشكل دائم أي حساب ينتحل شخصية آخر؛ حسب ما جاء في تغريدة لمالك المنصة الجديد، إيلون ماسك.

وأصدر ماسك التحذير بعد أن قام بعض المشاهير بتغيير أسماء العرض الخاصة بهم على "تويتر" وليس أسماء حساباتهم وقاموا بالتغريد باسم (إيلون ماسك).

جاء ذلك، بعدما أطلق تطبيق "تويتر"، السبت، اشتراكا مقابل 8 دولارات شهريا للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها، في إطار إصلاح نظام التحقق الخاص بالمنصة الذي يقوده المالك الجديد ايلون ماسك.

كما يأتي في الوقت الذي قام فيه ماسك بتسريح جزء كبيرة من القوة العاملة في المنصة.

وكتب ماسك "من الآن فصاعدًا، سيتم تعليق أي حساب ينتحل صفة شخص آخر بشكل دائم".

في الواقع، قال أغنى رجل في العالم إن "أي تغيير في الاسم على الإطلاق" سيؤدي إلى فقدان مؤقت للعلامة الزرقاء التي تم التحقق منها.

وجرى تعليق حساب الفنانة الكوميدية كاثي غريفن، الأحد، بعد أن غيرت اسم شاشتها إلى ماسك، وأخبرت مراسل شبكة بلومبرغ بأنها استخدمت أيضًا صورة ملفه الشخصي.

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#إيلون ماسك
#تويتر

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