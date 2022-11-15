  2. ميديا
  3. ميديا

بيزوس يتعهد بأنه سيتبرع بمعظم ثروته للجمعيات الخيرية

تاريخ النشر: 15/11/2022 - 09:44

بيزوس يتعهد بأنه سيتبرع بمعظم ثروته للجمعيات الخيرية
بيزوس (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعرب مؤسس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس عن عزمه التبرع بمعظم ثروته لجمعيات خيرية، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عُرضت، الإثنين.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يخطط للتبرع بمعظم ثروته وهو على قيد الحياة، أجاب بيزوس بـ"نعم".

وهذه المرة الأولى التي يفيد بها رجل الأعمال البالغ 58 عامًا بتصريح مماثل علنًا. ولم يشر بيزوس في حديثه إلى "ذي غيفينغ بليدج" التي تشكل مبادرة أطلقها الأميركيان وارن بافيت وبيل غايتس عام 2010 وتهدف إلى تشجيع أصحاب الملايين على التبرع بأكثر من نصف ثرواتهم للجمعيات الخيرية.

وتبلغ ثروة جيف بيزوس حاليًا 124 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في العالم، بحسب "بلومبرغ".

ويحوز جيف بيزوس أيضًا صحيفة "واشنطن بوست" اليومية وشركة "بلو أوريجن" للصناعات الفضائية و"صندوق بيزوس إيرث" المخصص لكوكب الأرض والذي أطلقه الملياردير عام 2020 مخصصًا له عشرة مليارات دولار.

ويرغب رجل الأعمال في ضمان أن تُستخدم تبرعاته بأفضل طريقة ممكنة. وقال خلال المقابلة التي ظهر فيها إلى جانب شريكة حياته لورين سانشيز "نحن نعزز الإمكانات" اللازمة للقيام بهذا الأمر.

وسبق أن تعهدت ماكنزي سكوت، زوجة بيزوس السابقة التي تُقدّر ثروتها بنحو 24 مليار دولار، بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثروتها للجمعيات الخيرية، عبر توقيعها على "ذي غيفينغ بليدج" عام 2019 بعد فترة وجيزة على طلاقها.

وفي أوائل عام 2021، تبرعت سكوت بستّة مليارات دولار لمنظمات عدة من دون فرض أي شروط تتعلق بمساهمتها هذه.

بودكاست عرب 48

#جيف بيزوس
#التبرع بثروة بيزوس

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"نتفليكس" تخوض غمار النقل المباشر
"نتفليكس" تخوض غمار النقل المباشر

2022-11-11

بعد ساعات على بدء اعتمادها لبعض الحسابات: "تويتر" تلغي علامة "رسميّ"
بعد ساعات على بدء اعتمادها لبعض الحسابات: "تويتر" تلغي علامة "رسميّ"

2022-11-09

ماسك يبيع أسهما من "تيسلا" بنحو 4 مليارات دولار وانخفاض قيمة "بيتكوين"
ماسك يبيع أسهما من "تيسلا" بنحو 4 مليارات دولار وانخفاض قيمة "بيتكوين"

2022-11-09

الأكثر قراءة

شهيدة وإصابة برصاص الاحتلال قرب رام الله

شهيدة وإصابة برصاص الاحتلال قرب رام الله

2022-11-14
تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني المسؤولية: منفذة تفجير إسطنبول سورية الأصل

تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني المسؤولية: منفذة تفجير إسطنبول سورية الأصل

2022-11-14
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

2022-11-14
جندي إسرائيلي يقتل يهوديا اشتبه بالخطأ بأنه فلسطيني

جندي إسرائيلي يقتل يهوديا اشتبه بالخطأ بأنه فلسطيني

2022-11-14
غضب في الليكود: نتنياهو يسعى لتعيين ديرمر وزيرا للخارجية

غضب في الليكود: نتنياهو يسعى لتعيين ديرمر وزيرا للخارجية

2022-11-14