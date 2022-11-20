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ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على "تويتر"

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 12:02

ماسك يعيد تفعيل حساب ترامب على "تويتر"
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ الأناضول

أعاد المالك الجديد لشركة "تويتر" الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، فجر الأحد، تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على موقع التغريدات الشهير، بعد نحو عامين من الحظر.

وجاءت تلك الخطوة، بعد ساعات من تأييد نحو 53% من حوالي 8.56 مليون إجابة على استطلاع أطلقه، الجمعة، على حسابه الشخصي على تويتر، سأل خلاله مستخدمي الموقع عما إذا كان يجب عليه إعادة حساب ترامب.

وعلق ماسك على نتيجة الاستطلاع مغردا على تويتر باللاتينية: "صوت الشعب هو صوت الله".

وأضاف بالإنجليزية: "لقد تحدث الشعب، سيعود (حساب) ترامب".

وحظر حساب ترامب على "تويتر" بالتزامن مع واقعة اقتحام الكونغرس الأميركي "الكابيتول" في 6 يناير/كانون الثاني 2021، حيث أشارت تقارير إلى أن ترامب استخدم تويتر لتحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن.

وكان ترامب مستخدما نشطا لتويتر ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم، قبل قرار حظره من إدارة "تويتر" السابقة.

ويذكر أن ترامب أعلن منذ أيام، ترشحه رسميا للرئاسة الأميركية في الانتخابات المقررة العام المقبل.

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#تويتر
#إيلون ماسك

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