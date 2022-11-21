أخبار زائفة بشأن مونديال قطر: يوسف سيف لم يعتزل التعليق ومورغان فريمان لم يعتنق الإسلام

كشفت "مسبار" المنصة العربية لتقصي الحقائق، مجموعة من الأخبار الزائفة والمضلّلة، انتشرت عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعيّ، ووسائل إعلام، وتتعلق بالمونديال، الذي تستضيفه قطر، لتكون بذلك أوّل دولة عربيّة تحقّق ذلك، وبأحداث متعلّقة فيه.

وتداولت حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حديثًا، ادعاءً مفاده أن الممثل الأميركي مورغان فريمان، أعلن إسلامه بعد تقديمه حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، يوم أمس.

وتحقق فريق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنه زائف، إذ لم يعلن مورغان فريمان عن اعتناقه الإسلام بعد افتتاح مونديال قطر 2022، ولم ينشر الخبر في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يُنشره أي مصدر إخباري موثوق.

وجاء تداول الادّعاء عقب مشاركة الممثل العالمي مورغان فريمان مع الشاب القطري غانم المفتاح في افتتاح حفل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بحوار يجسد التسامح والاحترام بين الشرق والغرب.

وقال فريمان في الحوار إن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ثم سأل الشاب غانم: "كيف يمكن أن نطيل التوافق أكثر فأكثر؟". فأجاب غانم: "بالتسامح والاحترام، يمكن أن نحيا معًا تحت سقف واحد، وأردف: "بالعربية بيت الشعر هو خيمة البدوي، حيث وضعت يكون البيت، وحين ندعوكم اليوم نرحب فيكم لأن تكونوا جزءًا من هذا البيت، وأنا وأنت معًا نرسل نداءً لكل العالم ليكونوا معنا".

إدخال الكحول إلى ملاعب مونديال قطر؟ صورة قديمة

وتداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، صورة، قال متداولوها إنها حديثة لمشجعين أدخلوا زجاجات مشروبات كحولية عبر وضع غطاء زجاجة "كوكا كولا"، لدى دخولهم إلى ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، بعد صدور قرار بمنع الكحول داخل الملاعب خلال البطولة.

صورة زُعم أنها التُقطت في ملاعب قطر

وتحقّق "مسبار" من الصورة وتبين أنها مضللة، إذ إنها قديمة، فقد نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي في شهر حزيران/ يونيو الفائت، وليست لمشجعين استطاعوا إدخال المشروبات الكحولية إلى ملاعب كأس العالم 2022 في قطر بعد منعها. ولم يتسنَ لـ"مسبار" التعرف على مكان الصورة، إلا أنها قديمة وقبل بداية بطولة كأس العالم.

وكان موقع تسوق إلكتروني عرض الغطاء السيليكون للبيع، وكتب في العبارة التسويقية إلى جانب صورته "غطاء للمشروبات مناسب للأحداث الخارجية".

كما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022، وذلك بعد مناقشات مع الدولة المضيفة.

وقال "فيفا" في بيانه إن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورًا فقط في مناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الكحول من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر". وأضاف بيان الاتحاد الدولي أنه "إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك".

أخبار مضلّلة بشأن الداعية ذاكر نايك

وأوضحت منصة "مسبار" أن أخبارا مضللة بشأن الداعية الإسلامي ذاكر نايك، قد انتشرت كذلك، مشيرة إلى تداوُل حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادعت أنه لاعتناق أربعة أشخاص الإسلام على يد نايك، بعد وصوله إلى قطر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022.

يعود الفيديو إلى مايو 2016 ("يوتيوب")

وتحقق فريق "مسبار" من الادعاء وتبين أنّه مضلل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم، وليس لاعتناق أشخاص الإسلام في قطر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022. ويعود مقطع الفيديو إلى أيار/ مايو عام 2016، ويظهر أربعة أشخاص يعلنون إسلامهم أمام الداعية الإسلامي، بعد محاضرته "هل الإله موجود؟" في قطر.

وفي أيار/ مايو عام 2016، استضافت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، في قطر، الداعية والمناظر الهندي المعروف الدكتور نايك، الذي ألقى محاضرة بعنوان "هل الإله موجود؟"، وانتهت المحاضرة باعتناق عدد من الأشخاص للدين الإسلامي، وفقًا لوسائل إعلامية قطرية.

وتداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، صورًة، قال متداولوها إنها لعرض صورة نايك على شاشات ضخمة في قطر خلال كأس العالم، لتعرِّف الجمهور بالدين الإسلامي.

وتحقّق "مسبار" من الصورة وتبين أنها مفبركة، إذ إنها قديمة ومعدلة من صورة تصميم تُستخدم لوضع الصور بداخلها، وليست لعرض الداعية ذاكر نايك على شاشات في قطر، وسبق ونُشرت مع عدد من التصميمات لأكثر من صورة.

كما تداولت حسابات وصفحات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و"تويتر" حديثًا، صورة ادّعى متداولوها أنها لاستقبال أمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني، الداعية نايك، بعد وصول الأخير إلى قطر مؤخرًا.

وأوضح تحقُّق "مسبار" أن الادعاء ووجد أنه مضلل، إذ تبيّن أن الصورة قديمة وليست من وجود الداعية ذاكر نايك في قطر حديثًا، ونشرتها الصفحة الرسمية له على موقع فيسبوك في 20 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2019، مع تعليق يفيد بأنها من لقاء جمع ذاكر نايك مع أمير دولة قطر حينها.

يوسف سيف لم يعلن اعتزاله التعليق

وتداولت صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا مفاده أنّ المعلق الرياضي يوسف سيف اعتزل التعليق بعد مباراة قطر والإكوادور.

وتحقّق فريق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنه زائف، إذ لم يعلن المعلق الرياضي يوسف سيف اعتزاله بعد مباراة قطر والإكوادور، ولم يصرح بذلك لأي وسيلة إعلام.

وبالعودة إلى تصريحات المعلق الرياضي لقناة "بي إن سبورت" بعد المباراة، تبيّن أنّه قال في بداية مداخلته: "مثل هاي المباريات هي اللي تخلّي المعلق يعتزل"، لكنه لم يّعلن عن قرار الاعتزال، كما ورد في الادعاء.