الصحف القطرية.. حماسة للافتتاح رغم خسارة المنتخب في افتتاحية المونديال

تناولت الصحف القطرية بحماس حفل الافتتاح الضخم الذي جرى، أمس الأحد، على أرض استاد البيت في مدينة الخور الشمالية الذي يبعد نحو خمسين كيلومترا شمال العاصمة، الدوحة والمستوحى، من الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية.

وركزت الصحافة القطرية صباح اليوم، الإثنين، على حفل افتتاح كأس العالم 2022 لكرة القدم متجاوزة الخسارة المحبطة للمنتخب الوطني أمام الإكوادور بهدفين، وتصدرت عناوينها الرئيسة: "هذه قطر.. إبداع وإقناع"، و"أهلا بالعالم في دوحة الجميع"، و"باختصار.. إبهار".

وبعد حفل افتتاحي انطلق بآيات قرآنية عن التقارب بين الشعوب، وشهد حضور الممثل الأميركي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة، قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الذي كان جالسا إلى جانب والده الأمير السابق للبلاد، إنه "سوف يجتمع الناس على مختلف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وفي جميع القارات للمشاركة في اللحظة ذاتها".

وبالإضافة إلى الثناء على حفل الافتتاح الضخم، كتبت صحيفة "الراية" تعليقا على خسارة فريق المدرب الإسباني، فيليكس سانشيس، الذي خاض أول مباراة في تاريخه بالمونديال "العنابي تعثر والإكوادوري انتصر"، مشيرة أن "لاعبينا لم يقدّموا الأداء المطلوب وممثل أميركا الجنوبية يسيطر".

بينما كتبت الوطن القطرية "منتخبنا يغيب عن الافتتاح" تعليقا على الخسارة، موضحة أنه "دفع منتخبنا الوطني ثمن دخوله الضعيف في المباراة".

وبحسب الصحيفة "خسر منتخبنا الوطني (..) في مواجهة كان المنافس فيها الأفضل من جميع الجوانب أمام منتخبنا الذي لم يكن في أفضل حالاته، بل لم يكن في مستواه المعهود، ويبدو أن ثقل المسؤولية وضغوط المونديال والافتتاح قد شكلت عائقا للأداء لجميع اللاعبين".

من جهتها، كتبت "الشرق" أن المنتخب القطري "فشل" في الفوز، مشيرة إلى أنه "لم يقدم منتخبنا ما يشفع له من أجل التعادل على الأقل أو تسجيل ولو هدفا".

وتناولت الصحيفة مغادرة مشجعي منتخب قطر الاستاد قبل نهاية المباراة قائلة إن الجماهير غادرت "لأنها لم تتحمل رؤية خسارة المنتخب بهدفين دون رد، وإن هذه المغادرة لم تكن في صالح منتخبنا وكان من المفروض مواصلة دعم وتشجيع المنتخب حتى آخر دقيقة (..) ويجب على جماهير العنابي أن تؤازر الفريق في المواجهة المقبلة أمام السنغال حتى آخر لحظة".