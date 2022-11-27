"مسبار" ترصد أبرز الأخبار المضلّلة مع نهاية الأسبوع الأول على مونديال قطر 2022

كشفت "مسبار" المنصة العربية لتقصي الحقائق، مجموعة من الأخبار الزائفة والمضلّلة، التي انتشرت عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعيّ، ووسائل إعلام، تتعلق بالمونديال مع نهاية الأسبوع الأول من بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وفي هذا التقرير يسلط "مسبار" الضوء على أبرزها.

الداعية الإسلامي ذاكر نايك ومونديال قطر 2022

نشرت حسابات على موقعي فيسبوك وتويتر، صورة ادّعى متداولوها أنها لاستقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر للداعية الإسلامي ذاكر نايك، بعد وصول الأخير إلى قطر. وأظهر تحقق "مسبار" أنّ الادّعاء مضلل وأنّ الصورة قديمة ونشرتها الصفحة الرسمية له على موقع فيسبوك في 20 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2019.

وراج مقطع فيديو على أنّه لاعتناق أربعة أشخاص الإسلام على يد الداعية الإسلامي ذاكر نايك، بعد وصوله إلى قطر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022. ووجد "مسبار" أنّ الادعاء مضلل وقديم، ويعود إلى أيار/ مايو عام 2016.

وفي صورة أخرى ادّعى متداولوها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّها لعدد من الدعاة الإسلاميين على رأسهم الدكتور ذاكر نايك، خلال وجودهم في قطر مؤخرًا، تزامنًا مع كأس العالم قطر 2022. وجد "مسبار" أنّ الصورة قديمة وتعود إلى نيسان/ أبريل عام 2012 خلال مؤتمر دبي الدولي للسلام الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

ادّعاءات مضلّلة عقب قرار قطر منع تناول الكحول في الملاعب

تم تداول صورة على أنّها لمشجعين أدخلوا الكحول إلى ملاعب مونديال قطر بغطاء زجاجة كولا، والتي أظهر تحقق "مسبار" أنّها مضللة وقديمة، فقد نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي في شهر حزيران/ يونيو الفائت، ولم يتسنَ لـ"مسبار" التعرف على مكان الصورة، إلا أنها قديمة وقبل بداية بطولة كأس العالم.

أما الادّعاء بأنّ فيفا فسخت تعاقدها مع شركة المشروبات الكحولية الراعية للمونديال، أظهر التحقّق أنّه مضلّل وأنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعلن عن خبر فسخ تعاقده مع شركة الكحول الراعية للمونديال، كما لم تنشر شركة بدويايزر Budweiser للكحول الخبر ولم يشاركه أي مصدر إخباري موثوق.

كما أن فيديو المشجعة التي تشرب الكحول ليس من مونديال قطر 2022، بل إنّ الفيديو قديم ومنشور على موقع يوتيوب بتاريخ 15 حزيران/ يونيو عام 2012، مرفقًا بعنوان، "يورو 2012 أجمل مشجعة دنماركية".

مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادّعى متداولوه أنّه لسعوديين يحتفلون بعد فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، ووجد تحقّق "مسبار" أنّ الادّعاء مضلل والفيديو قديم ونُشر في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، على أنّه لاحتفال مشجعين من نادي الهلال السعودي، حينها.

ولم تحتفل جماهير فريق نيوكاسل الانجليزي بفوز السعودية على الأرجنتين، إذ وجد "مسبار" أنّ الفيديو المتداول قديم ويعود لاحتفال جماهير النادي بعد أن استحوذت السعودية على النادي، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021.

وتحقّق "مسبار" من الفيديو الذي ادّعى ناشروه أنّه لتحفيز مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد لاعبيه أثناء استراحة ما بين الشوطين خلال مباراتهم ضد المنتخب الأرجنتيني، ووجد أنّه مضلّل وقديم ونشرته وسائل إعلامية سعودية في أيلول/ سبتمبر عام 2021، ويظهر غضب مدرب المنتخب السعودي بين الشوطين خلال مباراة السعودية أمام فيتنام.

وبعد إصابة اللاعب السعودي ياسر الشهراني في مباراة السعودية والأرجنتين، لم يعلن طبيب المنتخب السعودي نهاية مسيرته الكروية.

إسرائيل في مونديال قطر

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادّعت أنه يعود إلى شاب جزائري في قطر يرفع علم فلسطين أمام مشجّع إسرائيلي، خلال تجمعات كأس العالم قطر 2022. وأظهر تحقّق "مسبار" أنّ الادّعاء مضلّل والفيديو قديم ومنشور منذ 11 تموز/ يوليو 2018، ويعود إلى مناصر جزائري وهو يحمل العلم الفلسطيني في وجه مشجع إسرائيلي أثناء فعاليات كأس العالم روسيا 2018.

وبالتحقّق من مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنّه لمشجعين عرب يهتفون لفلسطين في وجه مشجع إسرائيلي، خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وجد "مسبار" أنه مُضلّل وقديم ونشرته قناة الجزيرة في حسابها على موقع يوتيوب بتاريخ 23 حزيران/ يونيو عام 2018، وذكرت أنه لمشجعين تونسيين يهتفون لفلسطين أمام مشجع إسرائيلي خلال مباراة جمعت المنتخب التونسي مع نظيره البلجيكي في بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا، حينها.

كما انتشرت صورة لأشخاص يحملون أعلامًا مغربية وإسرائيلية على أنّها من مونديال قطر، ولكن الحقيقة أنّ الصورة قديمة نشرتها مواقع وحسابات إسرائيلية عام 2018، على أنّها من بطولة كأس العالم في روسيا، حينها.

تصريحات مضلّلة حول أفضلية بعض المنتخبات العربية

لم يصرح لاعب كرة القدم البرازيلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت، ريكاردو كاكا أنّ الجزائر والمغرب هما الوحيدان القادران على مجاراة منتخبات أوروبا من العرب، فالتصريح زائف ولا أساس له من الصحة.

وراج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريح نُسب للاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش عقب نهاية مباراة منتخب كرواتيا أمام المغرب، قال فيه: "واجهنا اليوم خصمًا قويًّا وكبيرًا من كبار أفريقيا ومن بين المرشحين للتتويج بكأس العالم، وقدمنا ما لدينا لكن دون جدوى". وبالتحقّق وجد "مسبار" أنّ الادّعاء زائف ولا أساس له من الصحة.

ولم يصرح لاعب كرة القدم البلجيكي كيفين دي بروين، عقب نهاية مباراة منتخب بلجيكا أمام كندا، بأن المغرب أقوى منتخب في مجموعتهم بمونديال قطر، إذ تبيّن أنّ التصريح المنسوب للّاعب البلجيكي تم تحريفه عن التصريحات الأصلية التي أدلى بها بعد المباراة.

وكذلك لم يقل لاعب كرة القدم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، إنّ السعودية والمغرب فقط القادران على الصمود أمام البرازيل.

من جانب آخر، تداولت صفحات على موقعيّ فيسبوك وتويتر، مقطع فيديو ادّعت أنّه لتقرير إخباري حديث، يقول فيه المذيع الرياضي في شبكة بي إن سبورت إن منتخب الإكوادور مهدد رسميًا بالاستبعاد من منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022. وأظهر التحقّق أنّ الادّعاء مُضلّل، وأنّ التقرير الإخباري المصوّر قديم ونشرته شبكة بي إن سبورت على موقعها الإلكتروني، بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر الفائت.

كما تحقّق "مسبار" من مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه لمشجعة برازيلية بين مشجعين آخرين برازيليين يرفعون راية الحشد الشعبي العراقي خلال مونديال كأس العالم 2022 في قطر. ووجدّ أن الفيديو مضلّل وقديم ويعود إلى رفع مشجعة للعلم في مقطع فيديو بتاريخ الثامن من آب/ أغسطس عام 2016، خلال مباراة بين العراق والبرازيل.

وتناول فريق مسبار العديد من المواضيع المتعلقة بالمونديال في مدونات، منها: مدونة نقاشات مع الفيفا ولا أنباء رسمية عن انسحاب الدنمارك من مونديال قطر، ومدونة: التّضليل في عالم الرّياضة، وأخرى بعنوان "لماذا احتسب الحكام وقتًا ضائعًا غير مسبوق في مونديال قطر 2022". ويمكنكم متابعة رصد وتفنيد فريق مسبار لأبرز الأخبار الكاذبة حول مونديال قطر 2022 أولًا بأول من هنا.