إيلون ماسك يعلّق حساب صحافيّة في "تويتر"

علّق موقع "تويتر" حساب صحافية في "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، بقرار من إيلون ماسك غداة إعادة تشغيل حسابات العديد من الصحافيين، وقال الملياردير إن القرار "موقت" بسبب "الكشف السابق عن بيانات شخصية".

وفي مقال على مدونتها، قالت تيلور لورينز التي تغطي قطاع التكنولوجيا لصحيفة "واشنطن بوست"، "لقد علّق إيلون ماسك حسابي على تويتر".

ورد رئيس المنصة على مستخدم سأله عن الموضوع عبر تويتر بأن هذا "تعليق مؤقت بسبب كشف سابق لبيانات شخصية من خلال هذا الحساب"، وأن الإجراء "سيتم رفعه قريبًا".

وأوضحت تايلور لورينز أنها طرحت على إيلون ماسك سؤالا عبر تويتر عن مقال تكتبه، لأنها لم تستطع الوصول إليه عبر وسائل التواصل التقليدية.

وأضافت: "زميلي درو هارويل الذي تم تعليق حسابه أيضًا، وأنا نعمل على مقال يتعلق بماسك وكنت آمل في الحصول على بعض التعليقات منه. لقد حاولنا الوصول إليه عدة مرات عبر البريد الإلكتروني خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابعت: "في الساعة الثامنة والنصف مساءً (01,30 ت غ)، حاولت التواصل معه عبر تويتر للحصول على تعليق"، ونشرت صورة لتغريدة تطلب فيها منه التحدث إليها لمناقشة الموضوع الذي تعمل عليه.

وأضافت تيلور لورينز أنه "عندما قمت بتسجيل الدخول (إلى تويتر) لمعرفة ما إذا كان قد رد على استفسارنا، وجدت حسابي معلّقا. لم أتلق أي تفسير من الشركة عن أسباب تعليق حسابي أو الشروط التي انتهكتها".

وكان ماسك قد علّق في وقت سابق من الأسبوع حسابات العديد من الصحافيين الذين اتهمهم بتعريض أسرته للخطر. وبدأ الجدل، الأربعاء الماضي، عندما أعلن رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" أنه علق حساب "إيلون-غيت" الذي يتعقّب تلقائيًا رحلاته بطائرته الخاصة، ثم بعض الحسابات التي تفاعلت مع القرار.

وأعيد تشغيل تلك الحسابات، أمس السبت، لكن البعض قال إنه طُلب منهم حذف منشورات معينة إذا أرادوا التغريد مجددا.

وأثار إيلون ماسك غضب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بعد تعليق حسابات الصحافيين الذين يعمل بعضهم في "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، حتى أن نائبة لرئيسة المفوضية الأوروبية هددته بفرض عقوبات.