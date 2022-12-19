مونديال قطر: هل لوّح ميسي بِترك سان جيرمان؟ وما حقيقة تواجُد رونالدو في النهائي؟

كشفت "مسبار" المنصة العربية لتقصي الحقائق، مجموعة من الأخبار الزائفة والمضلّلة، انتشرت عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعيّ، ووسائل إعلام، تتعلق ببطولة كأس العالم 2022، التي نُظّمت في قطر، وانتهت أمس الأحد، بالنهائي التاريخيّ الذي جمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في مباراة فاز فيها ميسي ورفاقه.

ميسي وادّعاءات مضلّلة

وتداولت مواقع إلكترونية وحسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حديثًا، خبرًا مفاده أنّ اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يمدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان في حال خسارة المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي، وأنه قد يذهب للعب في الولايات المتحدة.

وأكدت منصة "مسبار" أن الادّعاء المتداول مضلّل، إذ تبيّن بالبحث أنّ تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم ينقل خبر عدم تمديد عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، في حال خسارة منتخب الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأفادت منصة "مسبار" بأن الادّعاء ورد ضمن تقرير تحليلي للصحيفة وليس كخبر، ونُشر مقال الرأي الذي ذكر الفكرة، يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وجاء فيه: "قد تقنع ميسي بإعادة النظر بخيار الانضمام لنادي إنتر ميامي الأميركي"، في حين أنّ فوزه على المنتخب الفرنسي "قد يقنعه بمواصلة اللعب ضمن أرقى أندية أوروبا، مع احتمال تحصيل ألقاب أخرى ضمن دوري الأبطال"، أي أنّ المقال يعرض توقعات، ولم ينقل أخبارًا موثوقة تستند إلى تصريحات أو معلومات.

من ناحية أخرى، صرّح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنّ ميسي "سعيد بتواجده في النادي الباريسي"، وأن هناك اتفاقا معه للحديث في ما يخص تجديد عقده مع النادي، بعد انتهاء كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، صورة تُظهر سجود اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ادّعت أنها التُقطت له حديثًا في مونديال قطر 2022، وادعت بعض المنشورات أنه فعل ذلك اقتداء بلاعبي المنتخب المغربي.

وتحقّقت منصة "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجدت أنّه مضلّل، إذ إن الصورة قديمة وليست من مونديال قطر 2022.

وأفادت "مسبار" بأن الصورة تعود إلى يوم 30 حزيران/ يونيو عام 2018، في ملعب مدينة كازان خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا، ويظهر فيها ليونيل ميسي في وضعية سجود بعد نهاية مباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي في دور الستة عشر، التي أفضت إلى إقصاء منتخب الأرجنتين، عقب الخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف لأربعة.

امبابي ليس أول لاعب يسجل هاتريك في تاريخ نهائي كأس العالم

وتداولت صفحات وحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، حديثًا، خبرا مفاده أنّ النجم الفرنسي كيليان امبابي هو أول لاعب يسجل "هاتريك" (3 أهداف)، في مباراة نهائية في تاريخ كأس العالم، في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع منتخب الأرجنتين.

وأكد تحقُّق "مسبار" من الادّعاء أنه زائف، إذ تبيّن أنّ امبابي ليس أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هاتريك في مباراة نهائية، وإنّما اللاعب الإنجليزي جيف هيرست، هو أول من سجل "هاتريك" في المباراة النهائية التي فاز بها منتخب بلاده على منتخب ألمانيا الغربية آنذاك بأربعة أهداف مقابل اثنين، في مونديال عام 1966، الذي استضافته المملكة المتحدة.

وهنّأ "جيف هيرست" في تغريدة له عبر "توتير"، امبابي عقب المباراة، قائلًا: "تهانينا لمبابي مهما حدث. لقد حظيت بمسار رائع".

هل شاهد رونالدو النهائيّ من الملعب؟

كما تداولت صفحات وحسابات على موقعيّ التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حديثًا، صورة يظهر فيها اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ادّعت أنّها التُقطت أثناء حضوره المباراة النهائية في كأس العالم قطر 2022، بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

وأكّد تحقّق "مسبار" أن الادّعاء مضلّل، فالصورة قديمة وتعود لحضور رونالدو مباراة يوفنتوس ضد يانغ بويز، بتاريخ الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في ملعب يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية.

وفاز يوفنتوس بتلك المباراة بثلاثة أهداف دون مقابل، ولم يشارك في اللعب حينها رونالدو بسبب تلقيه بطاقة حمراء في المباراة السابقة بين يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت منصة "مسبار"، أنه غاب توثيق أي لحظة لحضور رونالدو نهائي كأس العالم الذي جمع المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، والذي انتهى بفوز الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم.