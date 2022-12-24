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الجزائر: اعتقال الصحافي إحسان القاضي وإغلاق وسيلتين إعلاميتين بملكيته

تاريخ النشر: 24/12/2022 - 23:07

الجزائر: اعتقال الصحافي إحسان القاضي وإغلاق وسيلتين إعلاميتين بملكيته
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اعتقال الأمن الجزائري، الصحافي إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري اللذين جرى إغلاقهما، حسب ما ذكر موقع الإذاعة مساء السبت.

وكتب موقع إذاعة "راديو أم": "داهمت مساء اليوم، مصالح الأمن بالزي المدني، مقر أنترفاس ميديا الناشرة لراديو أم وماغراب ايماغجون، بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحافي إحسان القاضي مكبل اليدين".

وتوجّه مراسل وكالة "فرانس برس" إلى مقر الوسيلتين الإعلاميتين بوسط العاصمة الجزائرية حيث كانت الأبواب مغلقة بينما تجمع بعض الصحافيين.

ونشرت إذاعة "راديو ام" عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن "المقر تعرض للتشميع وحجز العتاد" المتواجد فيه.

وبحسب الإذاعة، جرى توقيف إحسان القاضي منتصف ليل الجمعة - السبت في منزله في بومرداس شرق العاصمة الجزائرية، ولم تعرف أي أنباء عنه إلى أن جرى اقتياده إلى مقر عمله لحضور تنفيذ أمر بالتفتيش.

وينتظر مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري قرار محكمة الاستئناف في الحكم الصادر ضده في حزيران/يونيو بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو).

وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في آذار/مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في أيار/مايو 2021.

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#إحسان القاضي
#الجزائر

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