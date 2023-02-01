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"سنابتشات" تواصل استقطاب مستخدمين جددا رغم الخسائر

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 15:02

"سنابتشات" تواصل استقطاب مستخدمين جددا رغم الخسائر
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أظهرت نتائج "سنابتشات" الربعية أمس، الثلاثاء، أنّ المنصة مستمرة في استقطاب مستخدمين جددا وتسجيل خسائر في آن، في نتائج قد تكون نذير شؤم لمنصات إنترنت عملاقة من أمثال "ميتا" (المالكة خصوصا لـ"فيسبوك" و"إنستغرام").

وبات يستخدم الشبكة الاجتماعية 375 مليون شخص يوميا، في زيادة بنسبة 17% عن أرقام العام 2021.

إلا أنّ إيرادات المنصة سجّلت ركودا، مع تحقيق 1,3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022. وخسرت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا 288 مليون دولار خلال هذه الفترة، بينما حققت في الفترة نفسها من العام السابق ربحا صافيا بـ23 مليون دولار.

وشهدت خسائر "سنابتشات" عن العام كله ارتفاعا ثلاث مرات لتصل إلى 1,43 مليار دولار.

وفي بيان أعلن فيه النتائج الربعية، قال مدير المنصة إيفان شبيغل إنّ مجموعته مستمرة في مواجهة "رياح معاكسة عاتية" لناحية النمو.

ورأت ياسمين إنبرغ من شركة "إنسايدر انتليجنس" أنّ هذه النتائج مؤشر على أنّ سوق الإعلانات في مواقع التواصل "تمر بوضع سيء".

وفي نهاية آب/أغسطس، أعلنت "سناب"، الشركة الأم للتطبيق، استغناءها عن نحو 20% من العاملين فيها، أي أكثر من 1200 موظف.

ومن ذلك الحين، بدأت معظم شركات التكنولوجيا تعتمد خططا اجتماعية. فقبل عشرة أيام، أعلنت شبكة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، استغناءها عن نحو 12 ألف موظف في مختلف مكاتبها حول العالم، أي أكثر بقليل من 6% من طاقم عملها.

وتدفع الشبكات الاجتماعية الكبرى ثمن تراجع نفقات المعلنين لمواجهة التضخم، إضافة إلى التغيير في قواعد "آبل" التي تفرض الاستحصال على موافقة المستخدمين قبل توجيههم لتصفح المحتويات الإعلانية على أجهزتهم.

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#سنابتشات
#فيسبوك
#جوجل
#سناب
#إنستغرام

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