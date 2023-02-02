سلسلة "التلفزيون العربيّ" الجديدة "مختفون": قصّة اختفاء الأب باولو في سورية

تناول الفيلم الذي عرضه التلفزيون العربي، شهادات مثيرة حول الأيام الأخيرة قبل اختفاء الأب باولو في مدينة الرقة، ولخّصت تلك الشهادات كافة الروايات المحيطة بقصة الاختفاء.

فتح "التلفزيون العربي" من جديد، ملف قضية الكاهن الإيطالي اليسوعي الأب باولو دالوليو، والذي كان قد اختفى في مدينة الرقة السورية قبل نحو عشر سنوات، وذلك في أولى حلقات سلسلته الوثائقية الجديدة "مختفون".

وتناول الفيلم الذي عرضه التلفزيون العربي، شهادات مثيرة حول الأيام الأخيرة قبل اختفاء الأب باولو في مدينة الرقة، ولخّصت تلك الشهادات كافة الروايات المحيطة بقصة الاختفاء.

وروى برنامج "مختفون" قصة الأب باولو مع الثورة السورية ودعمه لها، ما تسبب في طرده من البلاد قبل أن يعود إليها في تموز/ يوليو من عام 2013 متوسطا لدى تنظيم الدولة الإسلامية للإفراج عن معتقلين وللاطمئنان على مصير مسيحيين محتجزين في معقل التنظيم بمدينة الرقة.

ويبرز الفيلم مواقف استثنائية في شجاعتها للكاهن الإيطالي لم يَستمع فيها لنصائح تثنيه عن خوض مغامرة السفر إلى معقل تنظيم الدولة في سورية. ومن بين شهادات الفيلم واحدة تؤكد لقاء الأب باولو قبل اختفائه بعبد الرحمن الفيصل أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، رغم إنكار الفيصل لهذا اللقاء لاحقا.

والفيلم الذي استضاف فرانشيسكا دالوليو، شقيقة الأب باولو، استطلع من بين الروايات تلك التي تحدثت عن احتجازه وآخرين في أحد سجون تنظيم "داعش" السرية، ورواية أخرى عن قتل الأب باولو، بعد اختفائه مباشرة على يد أحد المنتسبين لتنظيم "داعش".

ويُبث برنامج "مختفون" على شاشة التلفزيون العربي، كل أربعاء، عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القدس، ويعرض قصص اختفاء شخصيات عربية مؤثرة في ظروف غامضة. ويتتبع البرنامج الوثائقي خيوط الروايات حول الاختفاء والمصائر المتوقعة، إلى جانب أصحاب المصلحة في إخفاء الشخص موضوع الحلقة.

وتتنوع قصص الاختفاء التي يتناولها البرنامج لتشمل دولا عربية عدة من بينها سوريا وليبيا ومصر واليمن وفلسطين.