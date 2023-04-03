أفضل تطبيقات دمج الصور بالفيديو

من أفضل التطبيقات التي تقوم بجمع الصور ودمجها ضمن فيديو بطرق احترافية وبسهولة كبيرة، حيث يمكنك مشاركة تلك المقاطع مع أصدقائك أو عائلتك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي

تطبيق Pic Frames

يعد تطبيق (Pic Frame) خيارك الأفضل لدمج الصور مع الفيديو، فهو سهل الاستخدام ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفلاتر والتأثيرات المختلفة التي تستطيع إضافتها إلى الصور.

ميزات تطبيق pic frame

(Pic Frame) هو تطبيق مجاني لا تحتاج لتحميله أن تدفع رسوما أو اشتراكا.

تستطيع عبر (Pic Frame) أن تقسم الإطار إلى الكثير من الأجزاء وبأشكال مختلفة.

يمكنك عن طريق (Pic Frame) أن تزيل العلامة المائية من الصور، حيث يمكنك الوصول لهذا الخيار بواسطة قائمة الضبط الموجودة في التطبيق.

إن تطبيق (Pic Frame) هو تطبيق متاح لجميع أنواع الهواتف التي تعمل بأنظمة الأندرويد.

يمكنك جعل الصور تبدو بشكل أفضل عن طريق استخدام تشكيلة الفلاتر والتأثيرات الموجودة ضمن التطبيق.

إن (Pic Frame) بسيط وسهل الاستخدام، لذلك فهو مناسب لجميع الأعمار.

لا يحتاج تطبيق (Pic Frame) إلى مساحة تخزينية كبيرة.

يمتلك (Pic Frame) ميزات عديدة جعلته متميزا ويصنف الأفضل مقارنة بالعديد من التطبيقات الأخرى التي تدمج الصور بالفيديو، بالإضافة لذلك فهو خالي من العيوب حتى الآن.

تطبيق Viva Video

مميزات تطبيق Viva Video

من التطبيقات المجانية الشهيرة في مجالات دمج الصور بالفيديو.

لا يشغل (Viva Video) مساحة تخزينية كبيرة على الهواتف فهو يعتبر متوسط الحجم، وهذا ما يجعله خيارا متاحا لجميع أنواع الهواتف.

عن طريق (Viva Video) يمكن التعديل على جميع أنواع الفيديوهات مهما كانت صيغتها، وأيضا بالإضافة لدمج الصور مع الفيديو يمكنك أن تدمج أكثر من فيديو مع بعضهم البعض.

إن تطبيق (Viva Video) يتميز بكونه سهل الاستخدام وتستطيع تعديل مقاطع الفيديو عليه ودمجه مع الصور بدون تعقيد أو مشاكل.

تتعدد الخيارات الموجودة في (Viva Video) والتي تسمح لك بإضافة التعديلات على أي شي ضمن الفيديو.

عيوب تطبيق Viva Video

أكثر ما يعيب تطبيق (Viva Video) هو الإعلانات الكثيرة التي تظهر داخل التطبيق والتي قد تعيق عملية دمج الصور.

إن تطبيق (Viva Video) ليس مجانيا بالكامل، حيث يوجد بعض العروض والخيارات التي يستلزم شراؤها قبل استخدامها ضمن التطبيق.

تطبيق Magisto

مميزات تطبيق Magisto

من التطبيقات المميزة لدمج الصور ضمن مقطع فيديو، يتميز بسهولة استخدامه بالإضافة لعدم اكتشاف عيوب داخله حتى الآن.

تطبيق (Magisto) هو تطبيق بسيط، وسهل الاستخدام للمبتدئين في عمليات دمج الصور الفيديو وتعديل الفيديو، حيث يمكنك من إنشاء فيلم قصير خلال بضع دقائق فقط.

يساعدك تطبيق (Magisto) على صنع مقاطع فيديو احترافية ومميزة من خلال الميزات والخصائص العديدة التي تجدها ضمن التطبيق.

يحتوي التطبيق على مجموعة من القوالب الجاهزة من أجل المناسبات المختلفة حيث تستطيع أن تستعين بتلك القوالب لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك.

يحتوي (Magisto) على مجموعة كبيرة من الفلاتر والتأثيرات والرسومات المختلفة التي بإمكانك أن تضيفها لمقاطع الصور الخاصة بك.

تطبيق Slide Plus

من أفضل التطبيقات التي تقوم بجمع الصور ودمجها ضمن فيديو بطرق احترافية وبسهولة كبيرة، حيث يمكنك مشاركة تلك المقاطع مع أصدقائك أو عائلتك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتس آب" و"يوتيوب" و"إنستغرام" و"سناب شات" وغيرها. إن (Slide Plus) مدعوم من قبل الشركة العالمية (Viva Video) وهي من أكثر الشركات شهرة في عالم المونتاج وأدوات الفيديو.

كيف يمكن استخدام Slide plus لدمج الصور بالفيديو؟

بعد تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول فيه، اختر مجموعة الصور التي تريد دمجها من معرض هاتفك.

قم باختيار الميزات التي تناسب مقطع الفيديو الخاص بك (مثل الخلفيات والمواضيع، مقاطع موسيقية وأغاني، ميزة الكتابة على الصور...إلخ)

بعد إكمال عملية الدمج وتعديل الفيديو، قم بحفظ المقطع في معرض هاتفك. بإمكانك أيضا تحميله على مواقع التواصل.

مميزات تطبيق Slide Plus

تستطيع من خلال التطبيق الاختيار من تشكيلة واسعة من المواضيع والأغاني المميزة والمصممة من قبل مصممين احترافيين والتعديل على مقطع الفيديو الخاص.

يمنحك تطبيق (Slide Plus) "سمارت فيديو" والتي تعتمد على ميزة القص الذكي باستخدام التقنيات المتطورة والخوارزميات التي تعطي التطبيق القدرة على قص الصور وملاحقة الوجوه واللقطات بسرعة وبدقة وتلقائية، حيث يمكنك الاحتفاظ بأجمل الذكريات بشكل احترافي ضمن مقاطع الفيديو.

يمكنك بواسطة (slide plus) أن تصور وتحتفظ بجميع ذكرياتك المميزة والجميلة وفق جدول زمني تصممه أثناء إدارتك للفيديو. يمكنك أيضا دمج الصور وصناعة أفلام بانوراما مع إضافة مقاطع موسيقية والكتابة على الصور.

من أبرز مميزات (slide plus) هو قدرته على اكتشاف صورك الجديدة ودمجها وتحويلها إلى مقطع فيديو بشكل تلقائي، حيث يقدم التطبيق هذه المقاطع كنوع من المفاجأة لك في نهاية الأسبوع، وبذلك تصبح كل ذكرياتك ولحظاتك الجميلة في متناول يديك وجاهزة لتشاركها مع الأصدقاء أو على مواقع التواصل.

يدعم التطبيق إمكانية تسجيل الدخول إلى حسابات على (Facebook و Instagram) بالإضافة لمحرر الصور من ألبوم مباشر بسهولة وسرعة فائقة.

ميزة اشتراك (VIP) وهي من أهم ميزات (Slide Plus)، حيث يمنحك من خلالها فرصة الاستمتاع بكافة المميزات المجانية والمدفوعة ضمن التطبيق لدمج الصور وصناعة الفيديو بطرق أكثر احترافية. حيث تتم عملية الدفع للشركة بشكل سنوي أو شهري ويتجدد الاشتراك ضمن متجر (Apple) بشكل تلقائي ما لم يتم إلغاء الاشتراك قبل يوم كامل على الأقل من تجديده مرة أخرى.

تطبيق CUTE CUT

مميزات تطبيق CUTE CUT