تعرّف معنا على أفضل التطبيقات التعليمية للأطفال؟

تعتبر أكاديمية خان من أفضل المنصات التعليمية للأطفال ابتداءً من عمر الأربع سنوات. وهي منصة تعليمية غير ربحية تضم مجموعة ضخمة ومتنوعة من الدورات والأنشطة التعليمية التي تناسب الأطفال الصغار

في عصرنا الحالي أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وقد طالت آثار الإنترنت السلبية والإيجابية جميع أفراد العائلة وكافة الأعمار في المنزل وخصوصا الأطفال.

يقضي الأطفال في أيامنا هذه أوقاتا طويلة أمام شاشات الهواتف الذكية وهذا ما سبب هوسا عند نسبة كبيرة منهم في الألعاب ومشاهدة الكرتون ومقاطع الفيديو المفضلة لهم على قنوات "يوتيوب".

وبينما يحاول الآباء جاهدين في منع أطفالهم من البقاء أمام الشاشات الذكية لوقت طويل واستثمار وقتهم في الرياضة واللعب وتنمية مواهبهم، فإنهم في الوقت نفسه يحاولون أن يستغلوا وقت أطفالهم هذا أحسن استغلال لمشاهدة أشياء تعليمية مفيدة تساعد على تنمية قدرات الطفل ومهاراته التي لا تزال تعتبر في طور التكوين.

تساهم المواقع والتطبيقات التعليمية على الإنترنت في تعليم الأطفال بطريقة مختلفة وممتعة، وتساعدهم على اكتشاف مواهبهم وبناء شخصيتهم، بالإضافة لكونها تكسب الطفل مهارات التعامل مع التكنولوجيا في عمر مبكر وتعلمه الاعتماد على الذات وتنظيم الوقت، وفي ما يلي أفضل التطبيقات التعليمية التي تفيد طفلك:

Khan Academy Kids

تعتبر أكاديمية خان من أفضل المنصات التعليمية للأطفال ابتداءً من عمر الأربع سنوات. وهي منصة تعليمية غير ربحية تضم مجموعة ضخمة ومتنوعة من الدورات والأنشطة التعليمية التي تناسب الأطفال الصغار وتقدم لهم المعلومات بشكل فريد ومختلف وغير تقليدي.

تمتلك أكاديمية خان دورات تعليمية للأطفال لكافة المستويات والأعمار، وتتميز بمقاطع الفيديو التي ترفقها مع دوراتها التعليمية التي تشمل جميع المستويات والأعمار في مختلف المواد والمواضيع مثل الرياضيات والتاريخ والعلوم والفنون والاقتصاد والعلوم الإنسانية، وقد أكسب هذا التنوع موقع أكاديمية خان تميزها وجعلها من أفضل التطبيقات التعليمية التي يمكن تحميلها على جميع أجهزة أندرويد وآيفون.

بمجرد أن تقوم بتنزيل التطبيق الخاص بالأكاديمية تظهر لك خمس شخصيات تقوم بتعليم الطفل وتوجيهه عن طريق مكتبة تحتوي عددا كبيرا من الكتب التفاعلية بالإضافة لمجموعة دروس ومقالات ومقاطع فيديو وعدة خرائط تساعد الطفل على تنمية مهاراته الدراسية والاجتماعية. إلى جانب كل المميزات المذكورة سابقا، تجدر الإشارة إلى أن تطبيق أكاديمية خان متوفر بأكثر من 36 لغة.

يعيب تطبيق أكاديمية خان كونه يفتقر إلى تعليم اللغة الإنجليزية، بجانب ذلك فقد يعاني بعض الأطفال من صعوبة في التعامل مع واجهة التطبيق.

Busy Shapes

ويعتبر تطبيق (busy shapes) من التطبيقات المثيرة للأطفال الصغار من عمر الثلاث سنوات فأكثر، وذلك بسبب كثرة الأشكال والألوان الجميلة والمتنوعة ضمن التطبيق، فتطبيق (busy shapes) يعتمد منهج مونتيسوري للتعلم العملي والتوجيه الذاتي وبذلك فهو الخيار المناسب للأطفال الصغار الذي بدأوا لتوهم في الدخول لعالم التكنولوجيا.

صمم تطبيق (busy shapes) لغاية تطوير مهارات التفكير والمنطق عند الأطفال وتحفيزهم على الإبداع عن طريق تعليمهم ضمن التطبيق عن كيفية ارتباط الأشياء والأشكال ببعضها وكيف يستطيعون أن يتلاعبوا بها ويستخدموها بالطريقة الصحيحة.

أما بالنسبة لطريقة عمل (busy shapes)، فهو يشبه اللعبة حيث يقوم الطفل بسحب عنصر محدد إلى حفرة ثم يواجه الطفل تحديا جديدا أو لعبة تفاعلية كمطابقة الأشكال مع الرسوم المقابلة لها وتتزايد صعوبة التحديات تدريجيا وتصبح بحاجة إلى أن يفكر الطفل أكثر من أجل إيجاد الحل.

إن (busy shapes) يمتلك واجهة سهلة تجعله سهل الاستخدام للأطفال ويدعم مهارات الطفل في التفكير وحل المشكلات، ويتوفر (busy shapes) بثماني لغات وسعره 10$.

ABC mouse

يناسب تطبيق (ABC mouse) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات. (ABC mouse) هو أكثر من مجرد تطبيق تعليمي فهو منهج تفاعلي يعتمد أساليب مختلفة ومتجددة خاصة للأطفال في مرحلة الحضانة والروضة.

يضم التطبيق مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة والألعاب التي تتنوع وتصمم بشكل مختلف لكل فئة عمرية في العديد من المواد مثل الرياضيات واللغات والأغاني والألغاز وغيرها لتساعد الطفل على تنمية قدراته الدراسية ومهارات التفكير بجانب اكتسابه للمهارات الاجتماعية.

يتميز (ABC mouse) بالمكافآت التي يقدمها للطفل في كل مرة يقوم فيها بحل الألغاز والتمارين وهي إعطاء الطفل تذاكر افتراضية تسمح له بشراء بعض العناصر ضمن التطبيق. من مميزاته الأخرى في التطبيق نذكر المكتبة التي تحتوي على العديد من الأنشطة التي يستطيع الطفل تشغيلها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

على الرغم من كون تطبيق (ABC mouse) اغلى بقليل من التطبيقات الأخرى حيث تبلغ رسوم التطبيق حوالي 10$ كل شهر، إلا أنه يقدم فرصة التجربة المجانية للتطبيق لمدة شهر كامل وهو يتوفر باللغتين الإسبانية والإنجليزية فقط.

Prodigy

يناسب (Prodigy) الأطفال من عمر السنة إلى 8 سنوات وهو قابل للتنزيل على جميع أجهزة آيفون وأندرويد. يركز تطبيق (prodigy) على مادة الرياضيات بشكل خاص، ويقوم بتعليم الطفل حل المسائل الرياضية البسيطة عن طريق مجموعة من التحديات التي تشبه ألعاب الفيديو.

لكي يستطيع الطفل أن ينتقل ضمن العوالم الخيالية ومقاتلة الوحوش والأشرار، عليه أن يقوم بحل بعض المسائل الرياضية، وتصبح المسائل أكثر صعوبة وتحديا كل ما تطور الطفل واستطاع حل مسائل رياضية أكثر. وبهذه الطريقة يتعلم الطفل الكثير من القواعد الرياضية المبسطة والمناسبة لعمره دون أن يشعر بالملل.

إن التطبيق مجاني، ولكن من أجل العضوية المدفوعة يتم دفع رسوم تتراوح بين 60-75$ في السنة.

Hopscotch

يناسب تطبيق (hopscotch) الأطفال من عمر تسع سنوات إلى 11 عاما، وهو تطبيق يشمل ألعاب تعليمية إلكترونية تساعد الأطفال على تعلم مبادئ البرمجة والدخول إلى عالمها الكبير الذي أصبح يشمل الكبار والصغار ايضا.

بواسطة (hopscotch) يصبح طفلك قادرا على استكشاف ماهية البرمجة وكيفية حل مشاكلها بالإضافة لتطوير طريقة تفكيره ومهاراته الرياضية والمنطقية داخل بيئة تفاعلية وبعيدة كل البعد عن الملل.

يستطيع الطفل ضمن (hopscotch) أن يسقط الأوامر والتعليمات ضمن برنامج نصي من أجل إنشاء البرامج الخاصة به أيضا يمكن أن يقوم بحفظ ومشاركة إبداعه وإنجازاته ضمن المجتمع الخاص بالتطبيق والتعليق على إنجازات الآخرين وحتى يمكنه تجربتها.

من أهم عيوب (hopscotch) عدم إتاحة تنزيله على هواتف أندرويد، وتبلغ رسوم الدفع 8$ بشكل شهري أو 80$ للدفع بشكل سنوي.