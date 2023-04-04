تعرف معنا على آخر تحديثات تطبيق "تيك توك"

يبدو أن رواج الفيديوهات القصيرة التي تتميز بها منصة "تيك توك" قد يطيح به منافس جديد، حيث تعمل المنصة والمشرفون عليها على إطلاق خاصية الألعاب داخل المنصة. يتم حاليا وضع زر أو خاصية الألعاب على

إن "تيك توك" واحد من أشهر منصات التواصل الإجتماعي والتسلية في العالم وأشهرها وقد أصبح قوة لا يستهان بها على صعيد الترفيه والترويج. ولتحسين تجربة المستخدمين على "تيك توك"، يعمل المشرفون على التطبيق في شركة (Byte Dance) على تقديم تحديثات وتجربة خصائص جديدة بشكل مستمر مثل إضافة أدوات جديدة لصناع المحتوى والماركات التجارية والمستخدمين مما يساعد في نهاية المطاف على فهم السبب الذي يجعل التطبيق يرشح لك فيديو معين.

زر "الإنتشار الواسع" السري للفيديوهات على تيك توك

يمكن القول إن النجاح على "تيك توك" يقاس بمقدار انتشار الفيديو الذي تقوم ببثه على التطبيق، وتعتبر أقصى درجات النجاح هنا أن ينتشر الفيديو بشكل واسع أو "فيروسي" (Viral). ومع أن التمكن من نشر أحد الفيديوهات بشكل فيروسي قد يمثّل لغزا في بعض الأحيان، يبدو أن الحظ ليس اللاعب الوحيد في هذه اللعبة دائما.

أجرت مجلة "فوربس"، مؤخرا، تقريرا تبين فيه أن العاملين في (Byte Dance) الشركة المسؤولة عن "تيك توك" بإمكانهم اختيار مجموعة من الفيديوهات المحددة لتنتشر بشكل كبير في ما يعرف باسم "تسخين الفيدوهات" أو (Heating).

ووفق إحدى الوثائق الداخلية الخاصة بتطبيق "تيك توك"، تشير عملية تسخين الفيديوهات إلى الفيديوهات التي تصل إلى الصفحة الرئيسية لعدد أكبر من المستخدمين بعد تدخل العاملين أو المشرفين في التطبيق بهدف تحقيق عدد مشاهدات محدد لهذه الفيديوهات. ويقدر عدد المشاهدات الناتجة عن التسخين هذا برقم كبير يوميا قد يصل إلى 1-2% من المشاهدات، وهذه النسبة ليست ضئيلة أبدا ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على إحصاءات وخوارزمية التطبيق.

خاصية التسوق الجديدة على تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت منصة "تيك توك" في نهاية 2022 أنها ستطلق خاصية التسوق عبرها في الولايات المتحدة الأميركية مع مجموعة محدودة من التجار ممن تمت دعوتهم لخوض هذه التجربة في البداية في أميركا.

يذكر أن خاصية التسوق على "تيك توك" متوفرة مسبقا في المملكة المتحدة وبعض البلدان الآسيوية مثل سنغافورة وتايلاند وفيتنام وماليزيا والفلبين، ويتوقع أن تمتد خاصية التسوق هذه لتشمل عدة بلدان أخرى بعد الولايات المتحدة الأميركية.

تفعيل خاصية الألعاب على تيك توك

يبدو أن رواج الفيديوهات القصيرة التي تتميز بها منصة "تيك توك" قد يطيح به منافس جديد، حيث تعمل المنصة والمشرفون عليها على إطلاق خاصية الألعاب داخل المنصة. يتم حاليا وضع زر أو خاصية الألعاب على الصفحة الرئيسية لـ"تيك توك" و سيتمكن المستخدمون من لعب ألعاب محددة تأتي مع إعلانات بهدف الربح المادي كما يمكن دفع مبالغ أخرى للحصول على محتوى إضافي.

تيك توك يجرب خاصية التذكير بالنوم

هل أنت واحد ممن يدخلون إلى السرير ليلا للنوم ويقررون التفرج قليلا على فيديوهات "تيك توك" أولا وينتهي بهم الأمر بالتفرج لساعات طوال وعدم النوم للفجر؟ لست الوحيد الذي يقع في مصيدة ترفيه هذه المنصة ليلا بشكل مؤكد. لهذا السبب بدأت منصة "تيك توك" بتجربة خاصية من شأنها أن تخلصك من هذه العادة.

تدعى هذه الخاصية "خاصية التذكير بالنوم" وهي خيار يمكن للمستخدمين تفعيله عند الدخول إلى السرير فيقوم بتذكيرهم بضرورة إغلاق التطبيق والهاتف الذكي والخلود إلى النوم بعد مدة معينة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم أن يضبط إعداداته الشخصية عبر هذا الخيار بحيث يتم كتم صوت الإشعارات على التطبيق خلال ساعات النوم ليلا.

قد يكون السبب وراء هذه الخاصية الانتقادات الكثيرة التي تتلقاها "تيك توك" بكونها منصة تعمد لإلهاء المستخدم وخصوصا أن بعض الدراسات العلمية أثبتت أن الإدمان على "تيك توك" أمر حقيقي وخطير. وعبر هذه الخاصية تعمل منصة "تيك توك" على مساعدة المستخدمين بالتحكم بوقتهم.

خاصية العناوين لأجزاء الفيديوهات على تيك توك

أضافت "تيك توك" منذ بعض الوقت خاصية تقديم وترجيع الفيديوهات التي تتم مشاهدتها وقد كان لها أثرها الإيجابي الكبير حيث كان المستخدم في السابق يضطر لمشاهدة الفيديو كاملا لرؤية الجزء الذي ينتظره أو يريد مشاهدته مرة أخرى.

واليوم تقدم منصة "تيك توك" لمستخدميها خاصية تسهل مشاهدة الفيديوهات أكثر، أو إعادة مشاهدتها، وهي عنونة أقسام أو أجزاء الفيديوهات لتمكين المستخدم من معرفة الجزء الذي ينتظره من الفيديو أو الذي يريد مشاهدته حقا.

إيجاد الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية عبر IMDb على تيك توك

نعلم جميعا مدى الشهرة التي تكتسبها المسلسلات التلفزيونية والبرامج والأفلام على "تيك توك" ومدى سرعة انتشارها كتريند. والآن أصبح من السهل جدا إيجاد الأفلام والمسلسلات على منصة "تيك توك" بعد شراكتها الجديدة مع (IMDb) مما يسمح للمستخدمين بالإشارة إلى المسلسلات والأفلام بسهولة.

عندما تشاهد فيلما أو مسلسلا تلفزيونيا مشارا إليه (Tagged)، يمكنك التوجه إلى صفحة داخل التطبيق حيث يمكن مشاهدة المعلومات من (IMDb) عن فيلم محدد أو مسلسل تلفزيوني ومجموعة من الفيديوهات التي تم صنعها وبثها على التطبيق عن هذا الفيلم أو المسلسل، كما أنه بالإمكان حفظ هذه الصفحة ومحتوياتها في المفضلة.

منصة تيك توك تكشف كيف تظهر الفيديوهات في صحفة (For You)

إن خوارزمية عرض الفيديوهات الخاصة بتطبيق تيك توك مثيرة للإعجاب بالفعل، وأكثر ما يثير الإعجاب فيها هو الطريقة التي يتم تزويد صفحة (For You) بفيديوهات تناسب اهتماماتك الشخصية.

وقد أفصحت منصة "تيك توك"، مؤخرا، عن هذه الآلية لإعطاء المستخدمين فرصة لمعرفة السبب وراء ظهور فيديو معين في صفحة الفيديوهات لديهم. ويمكن التعرف على هذه الآلية بواسطة الخاصية الجديدة على "تيك توك" عبر الخطوات التالية: