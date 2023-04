كل ما تحتاج لمعرفته عن "تويتر بلو"

ما هو تويتر بلو؟

إن "تويتر بلو" هو النسخة المدفوعة من "تويتر" التي تقدم لمستخدميها مجموعة حصرية من الخصائص. فعندما يقوم أحد المستخدمين بالاشتراك بـ"تويتر بلو"، يصبح بإمكانه مباشرة الولوج إلى خصائص ومميزات غير متوفرة في النسخة العادية من "تويتر".

وبمجرد مراجعة الحساب من قبل "تويتر"، بإمكان الحسابات التي تحقق معايير "تويتر بلو" الخاصة، الحصول على العلامة الزرقاء بجانب اسم الحساب مما يجعل مستخدمي حساب "تويتر بلو" معروفين ومميزين عن غيرهم من المستخدمين.

خصائص ومميزات تويتر بلو

مجلدات علامات مراجعة التغريدات في تويتر بلو

كل مستخدمي تطبيق "تويتر" بإمكانهم حفظ التغريدات بشكل خاص أو سري عبر وضع علامات عليها للمراجعة لاحقا. إلا أن مراجعة التغريدات ذات علامات المراجعة اللاحقة قد يستغرق وقتا طويلا في بعض الأحيان وقد يعتبره الكثيرون مهمة صعبة. أما مستخدمو "تويتر بلو" فبإمكانهم تنظيم تغريداتهم التي يراجعونها لاحقا في مجلدات للحصول على تجربة أسلس وخصوصا أنه ليس هناك حد أقصى لعدد التغريدات التي يمكن وضعها في هذه المجلدات.

أيقونات مخصصة للتطبيق في تويتر بلو

نعرف جميعا شعار "تويتر" ذو اللونين الأبيض والأزرق الذي نجده في كل ركن في التطبيق والموقع. إلا أن مستخدمي "تويتر بلو" يمكنهم تغيير مظهر أيقونة تطبيق "تويتر" على هواتفهم الذكية.

قد تكون هذه الخاصية مفيدة للذين لديهم تطبيقات متعددة أيقوناتها باللونين الأزرق أو الأبيض ويودون تمييز "تويتر" عن غيره بسهولة أو الذين يودون أيقونة "تويتر" أن تتناسب مع ألوان هاتفهم الذكي أو الستايل الخاص بهم.

السمات المخصصة على تويتر بلو

تستمر سلسلة الإبداع والأفكار الخلاقة على "تويتر بلو" مع السمات الملونة التي يمكنك الاختيار من بينها لتطبيقك. فإذا كنت من الأشخاص الذين يتفائلون بلون محدد، يمكنك اعتماده في تجربتك على "تويتر بلو" والاستمتاع به علما أن السمة هذه يمكنك أنت فقط رؤيتها على حسابك.

خيارات الأزرار المخصصة على تويتر بلو

كثيرا ما تعمد التطبيقات إلى إضافة أو حذف الأزرار والاختصارات عن واجهتها فيلقى التغيير استحسان أو استياء المستخدمين، أما مع "تويتر بلو" يمكن للمستخدم اختيار عناصر مستطيل الأزرار في أسفل الشاشة. يمكن لمستخدمي "تويتر بلو" اختيار من 2 إلى 6 أيقونات وترتيبها بالطريقة التي تحلو لهم.

المقالات الأفضل على تويتر بلو

إن المقالات الأفضل (Top Articles) عبارة عن اختصار يقودك إلى أكثر المقالات مشاركة من قبل الأشخاص الذين تتابعهم وأصدقائك، وبهذا الشكل يكون بمقدورك الاطلاع على آخر الأخبار التي تهم محيطك وشبكة معارفك. يمكنك أيضا اختيار رؤية المقالات التي تمت مشاركتها في إطار زمني محدد خلال آخر 24 ساعة.

خاصية القارئ على تويتر بلو

تسمح خاصية (Reader) لمستخدمي "تويتر بلو" برؤية سلسلة من الردود بشكل أوضح. تخفي هذه الخاصية أيقونات التفاعل والردود من خلال تجميع سلسلة التغريدات مع بعضها البعض. كما أنه بالإمكان اختيار مشاهدة النصوص بأحجام خط كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

التراجع عن التغريد (Undo Tweet)

بالرغم من أن هذه الخاصية ليست كاملة كما كان المستخدمون يتمنون، يمكن لمستخدمي "تويتر بلو" أن يتراجعوا عن التغريد خلال فترة من الوقت قبل أن تصبح ظاهرة للعامة.

تعطي هذه الخاصية مجالا للمستخدم ليفكر للحظة من الزمن ويراجع تغريدته قبل نشرها وليتأكد من رغبته بنشرها أو يلاحظ أي أخطاء نحوية أو إملائية، وبذلك يتمكن المستخدم من مراجعة تغريداته قبل أن تصبح من التغريدات العامة التي يمكن لأي شخص رؤيتها.

تفضيل المحادثات أو إعطاء تصنيف الأولوية للمحادثات

عندما يقوم مستخدم "تويتر بلو" بالرد على تغريدة ما، يحظى رده بتفضيل بالمقارنة بردود مستخدمي "تويتر" العادي. تعتبر هذه الخاصية هامة جدا إذا كنت تود أن يحظى حسابك بالانتشار وأن تحصل جراء ذلك على مشاهدات أو متابعين أو تفاعل أكثر على ردودك على التغريدات.

وقت أطول للفيديوهات المحملة على تويتر

يمكن لمستخدمي "تويتر بلو" أن يحملوا فيديوهات أطول في محتوى الفيديو الخاص بهم بالمقارنة بمستخدمي "تويتر" العادي. إن الطول الأقصى للفيديوهات المحملة على "تويتر" يبلغ دقيقتين وعشرين ثانية، أما طول الفيديو الأقصى على "تويتر بلو" فيمكن أن يبلغ 60 دقيقة وأن يبلغ حجمه 2 غيغا بايت بدقة (1080P) وذلك عند التحميل على الموقع.

نصف مدة الإعلانات على تويتر بلو

قد تكون الإعلانات في بعض الأحيان طريقة ممتازة للوصول إلى الماركات والشركات التي قد تستقطب انتباه المستخدم، ولكن مما لا شك فيه أن مدة الإعلانات في بعض الأحيان تكون أطول من اللازم بشكل مزعج. عبر الاشتراك بـ"تويتر بلو"، يستطيع المستخدمون اختصار 50% من الإعلانات في كل من صفحتي (Following و For You).

هل هناك سلبيات في تويتر بلو؟

مثل أي منتج في العالم، لا بد أن يكون هناك بعض الأوجه السلبية لـ"تويتر بلو" وأن يتم توجيه بعض الانتقادات السلبية له.

تويتر بلو يحتوي على الإعلانات أيضا

كما ذكرنا سابقا، فـ"تويتر بلو" ليس خاليا تماما من الإعلانات. هناك مفهوم خاطئ منتشر بين مستخدمي "تويتر" العادي يقترح أن "تويتر" العادي يحتوي على الإعلانات أما "تويتر بلو" فلا يضطر المستخدم فيه إلى مشاهدة الإعلانات لأنه يدفع اشتراكا. إلا أن هذا الانطباع غير صحيح لأن "تويتر بلو" يختزل 50% فقط من الإعلانات مما قد لا يكون مرضيا بالنسبة لبعض المستخدمين.

تويتر بلو لا يقدم فترة تجربة مجانية للمستخدمين

لا يمكن للمستخدمين تجربة "تويتر بلو" لعدة أيام ثم أن يقرروا إذا ما كانوا يريدون الاستمرار به أو لا، كما أن الاشتراكات التي يتم دفعها للحصول على حساب "تويتر بلو" لا يمكن استردادها بشكل عام.

ما هي تكلفة الإشتراك بتويتر بلو؟

تتراوح أسعار "تويتر بلو" تبعا للبلد الذي يقطن فيه المستخدم وخطط الدفع وإذا ما كان الاشتراك بـ"تويتر بلو" قد تم عبر صفحة الموقع باستخدام متصفح الإنترنت أو عبر تطبيق "تويتر" على أجهزة أندرويد أو (iOS). إلا أن أرخص طريقة للإشتراك ب،"تويتر بلو" هي عبر الاشتراك السنوي الذي يتوفر عند استخدام جهاز الكمبيوتر وأي متصفح بحث.