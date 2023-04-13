تعرف معنا على أهم النصائح لتنمية عملك على "إنستغرام"

باستخدام "إنستغرام" للأعمال الصغيرة يمكنك إطلاق حملاتك الترويجية بأشكال متنوعة مثل الصور والفيديوهات وغير ذلك. كما أنه بالإمكان استخدام القصص للإعلان عن عملك الصغير.

ما هو إنستغرام للأعمال الصغيرة؟

أصبح "إنستغرام" واحدا من أهم منصات السوشال ميديا التي يمكن استغلالها لتطوير وتوسيع أي نوع من الأعمال والمشاريع الصغيرة بسبب عدد المستخدمين الهائل للتطبيق. وأصبح من الشائع أن نسمع مصطلح (Instagram for Small Businesses) أي "إنستغرام للأعمال الصغيرة" الذي يقدم الدعم للمشاريع في بداياتها إلى أن تصبح مشاريعا ناجحة ولها شعبية ونجاح واسع.

ماذا يتيح "Instagram for Small Businesses" أي إنستغرام للأعمال الصغيرة للمستخدمين؟

الوصول إلى الجمهور المستهدف للمشروع.

تغذية وتوليد المبيعات.

نشر المعرفة حول البراند أو الماركة.

بناء صورة خاصة بالبراند ذات مصداقية لدى الزبائن.

التفاعل مع الزبائن.

الإبداع في تمثيل عملك الخاص.



نصائح هامة لتنمية المشاريع على إنستغرام للأعمال الصغيرة

نشر إعلانات تشويقية للمنتجات

عندما تقوم بإنتاج أي سلعة أو منتج جديد، احرص أن يكون لدى متابعينك فكرة مسبقة عنه. قد يكون الإعلان التشويقي للمنتج لمحة خاطفة عنه أو يمكن عرضه بشكل كامل، وكلا الخياران جيدان لرفع مستوى الشراء من قبل المتابعين عند إصدار المنتج فعليا.

يمكنك اطلاع المتابعين على المنتجات الجديدة عبر الإعلانات التشويقية في أي مرحلة كانت من مراحل الإنتاج، فيمكن على سبيل المثال نشر صور أو لحظات من اجتماعات طاقم العمل أو الأجزاء الجاهزة منه مثل التغليف والشعار.

وعندما يصبح المنتج جاهزا للمبيع، احرص على إعلام متابعينك عن طريقة الشراء وأين يمكن إيجاد المنتج. وإذا كنت لا زلت غير واثق من التطبيق الفعلي لهذه النصيحة فبإمكانك الدخول إلى صفحات بعض أهم الماركات العالمية على "إنستغرام" وملاحظة الأساليب التي يستخدمونها للإعلانات التشويقية والاقتباس والاستلهام منها.

استخدم الإعلانات الممولة

يقدر عدد مستخدمي "إنستغرام" الفاعلين في آذار/ مارس 2023 بأكثر من ملياري شخص مما يجعله واحدا من أكثر منصات السوشال ميديا استخداما. بالإضافة إلى ذلك، يقدم "إنستغرام" القدرة على استهداف الجمهور بشكل محدد ودقيق مما يمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من الوصول إلى الجمهور الذي قد يكون لديه اهتمام بمنتجاتهم.

باستخدام "إنستغرام" للأعمال الصغيرة يمكنك إطلاق حملاتك الترويجية بأشكال متنوعة مثل الصور والفيديوهات وغير ذلك. كما أنه بالإمكان استخدام القصص للإعلان عن عملك الصغير.

استخدم واحدة من خدمات إنستغرام لتنمية الأعمال

إن تطوير حضور عملك الخاص على "إنستغرام" يتطلب الوقت والجهد، إلا أن هناك بعض الحلول التي يمكن أن تسرع وقت إنجاز هذه المهمة وهي "خدمة تنمية إنستغرام" أو (Instagram Growth Service).

بشكل مختصر، ترشّح هذه الخدمة عملك إلى المتابعين المحتملين بناءً على منافسيك أو إنتاجك أو معايير أخرى. وبفضل التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأساليب التعلم العميق ووظائف التفعيل يمكن للمستخدمين أن يحصلو على التوصيات أو الترشيحات المناسبة التي يزودها الذكاء الاصطناعي لهم.

باستخدام "خدمة تنمية إنستغرام" أو (Instagram Growth Service) يمكن الحصول على المميزات التالية:

رفع عدد المتابعين على "إنستغرام".

الحصول على توصيات بشكل أسرع بخصوص الحسابات والمنشورات.

زيادة التفاعل مع المتابعين.

الحصول على زبائن أكثر وبالتالي مبيعات أكثر.

إنشاء قصص (Stories) تفاعلية

قد لا تتضمن قصص "إنستغرام" أفضل نوعية من الصور أو الفيديو مما يتناسق ويتناسب مع الشكل العام لحسابك على "إنستغرام"، ولكن مع اتباع بعض النصائح والخطوات السهلة والبسيطة قد تصبح هذه القصص ممتعة ويتفاعل معها المتابعون.

إليكم بعض الأفكار والنصائح لجعل القصص على "إنستغرام" أكثر متعة وتفاعلا:

استخدام تأثير بومرانغ (فيديوهات قصيرة تعاد بشكل عكسي).

الإشارة إلى المتابعين أو الشركاء.

استخدام ستيكر التصويت.

تضمين الروابط ضمن القصص.

إضافة ستيكر الأسئلة والأجوبة في القصص.

استخدام ستيكر العد التنازلي.

تعتبر بعض أنواع هذه القصص قادرة على شد عين المتابع بينما يشجعه بعضها الآخر على التفاعل أو بدء محادثة ما.

إضافة روابط في الصفحة الرئيسية (Link in Bio)

من المفترض أن يكون كل شيء واضحا للزبون على حساب "إنستغرام" للأعمال الصغيرة بشكل لا يضطرهم للمعاناة للتمكن من شراء المنتجات التي يعرضها الحساب ويعرّف عنها.

وهنا يأتي دور الرابط الذي يوجد في تعريف صفحتك الرئيسية، فبعد أن تضبط أمور البضائع والشحن يجب أن تزود صفحتك الرئيسية على "إنستغرام" للأعمال الصغيرة برابط يمكّن الزبائن من شراء المنتجات بشكل سلس.

الهاشتاغات المميزة على إنستغرام مفيدة للأعمال

إن للهاشتاغات على "إنستغرام" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام قوة لا يجب الاستهانة بها ولذلك على صاحب العمل الاستفادة منها لأقصى درجة للحصول على تفاعل أو وصول هائل. عندما تطلق هاشتاغ مميزا، تكتسب شهرة واسعة وسريعة في مجال صناعتك ويمكن أن ينقلك ذلك إلى مراحل أعلى من حيث الترويج لعملك.

استخدم شعارا لماركتك أو عملك الخاص أو حتى وظّف أحدا ليخلق هذا الهاشتاغ لأنه، في حال نجاحه وتميزه، قادر على تعريف عدد هائل من الناس على منتجاتك وحسابك على "إنستغرام" للأعمال الصغيرة.

إعادة نشر منشورات الآخرين عن منتجاتك

من المفيد جدا أن تشجع متابعيك على نشر محتوى يتعلق بمنتجاتك أو يمكنك إعادة نشره على صفحتك على "إنستغرام" للأعمال الصغيرة. إن دعم منشورات الزبائن عن منتجاتك عبر نشرها على صفحة عملك أو في القصص يضمن لك تدفق المحتوى الصادر من قبل الزبائن أو المستخدمين إلى صفحتك. ولا يجب هنا نسيان أن تتم الإشارة إلى صاحب الحساب الذي قام بالنشر في البداية عن المنتج.

إن إعادة نشر محتوى المستخدمين والزبائن من شأنه أن يرفع التفاعل على حسابك وحسابات الزبائن وخصوصا أن له دور في رفع المصداقية وإضافة لمسة إنسانية إلى الحساب.

معرفة الوقت المناسب للنشر على إنستغرام

على صاحب حساب "إنستغرام" للأعمال الصغيرة معرفة الوقت الذي ينشط فيه المتابعين على منصات السوشال ميديا وخصوصا "إنستغرام" لأن النشر في هذه الأوقات يزيد من فرصك للظهور في صفحة المنشورات الرئيسية لديهم.

في نفس الوقت يجب أن يدرك صاحب الحساب أنه ليس هناك ما يسمى "أفضل وقت للنشر" لكل حسابات الأعمال الصغيرة على "إنستغرام"، وإنما يعتمد الأمر بالدرجة الأولى على نشاط متابعينك الشخصي.