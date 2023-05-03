أفضل منصات التواصل الاجتماعي لتسويق الأعمال

"فيسبوك" هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعًا بين جميع الفئات العمرية، فبصفته أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا، أثبت "فيسبوك" أنه مساحة مثالية لغالبية الشركات. ,مع هذه المجموعة الكبيرة

سواء كنت مسوّقًا متمرسًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مسوقًا يتطلع إلى المغامرة في التسويق عبر هذه الوسائل، أو صاحب عمل يتطلع إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المفيد معرفة أكثر مواقع الشبكات الاجتماعية شيوعًا في الوقت الحالي، لأن هناك الكثير من الفوائد لاستخدام هذه الوسائل للترويج لنفسك ولعملك، ,باستخدام هذه المنصات الاجتماعية، ستتمكن من تطوير علامتك التجارية والوصول إلى عملاء جدد وزوار وستتمكن من تتبع جهودك التسويقية، كما يمكنك حتى التواصل مباشرة مع عملائك.

بالطبع، الأمر لا يتعلق فقط بحجم موقع التواصل بل يتعلق الأمر أيضًا بما إذا كان هذا الموقع مناسبًا لك ولعملك، فهل يناسب صورة علامتك التجارية؟ وهل جمهورك المستهدف يستخدم موقع التواصل الاجتماعي هذا؟ وكم عدد مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكنك إدارتها في وقت واحد؟

دعنا نلقي نظرة على بعض منصات الوسائط الاجتماعية المناسبة للأعمال.

إليك أفضل المنصات الاجتماعية للشركات في عام 2023:

1. فيسبوك

المستخدمون النشطون شهريًا: 2.9 مليار

مثالي لشركات B2C

الفئة العمرية الأكثر نشاطا: الأعمار 35-44

"فيسبوك" هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعًا بين جميع الفئات العمرية، فبصفته أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا، أثبت "فيسبوك" أنه مساحة مثالية لغالبية الشركات. ,مع هذه المجموعة الكبيرة للمستخدمين، يمكن أن يكون "فيسبوك" منصة رائعة لكل من شركات B2B و B2C للعثور على جمهورها المستهدف.

o يسمح لك "فيسبوك" ما يلي:

توسيع الوعي بالعلامة التجارية.

رعاية المتابعين.

زيادة المبيعات.

توليد العملاء المحتملين.

إن توفر منصة الإعلان القوية على "فيسبوك" هي فرصة لعملك لاستهداف عملائك بشكل مباشر من خلال إعلانات مخصصة وموجهة.

ونظرًا لكون "فيسبوك" عبارة عن منصة كبيرة، فهناك الكثير من المنافسة، لهذا السبب من المهم التأكد من أن المحتوى الخاص بك فريد وقيِّم ويتحدث مباشرة إلى جمهورك المستهدف.

2. يوتيوب

المستخدمون النشطون شهريًا: 2.6 مليار

مثالي لشركات B2C و B2B

الفئة العمرية الأكثر نشاطًا: الأعمار من 15 إلى 35 عامًا

إن موقع "يوتيوب" هو ثاني أكثر مواقع الويب زيارةً في العالم، فهو لا يزال أحد أفضل منصات الوسائط الاجتماعية المتدفقة (Streaming media) وواحدًا من أفضل المنصات في العالم للمعلِنين، لذلك تتوجه إليه شركات B2C و B2B لوضع إعلانات الفيديو أو الإعلانات التفاعلية عليها.

كما يُعد موقع "يوتيوب" أيضًا ثاني أكبر محرك بحث بعد "جوجل"، فإذا كنت تمثل نشاطًا تجاريًا يمكن إنتاج محتوى فيديو له، فقد حان الوقت للبدء في مشاركة هذا المحتوى. ضع إستراتيجية لأفضل الطرق التي يمكنك من خلالها إنشاء محتوى فيديو يوفر قيمة للمستخدمين.

o ولمساعدتك على الأمر إليك بعض الأفكار للبدء:

هل لديك عملاء يطلبون دائمًا تعليمات بشأن شيء تقدمه؟ قم بإنشاء مقطع فيديو على "يوتيوب" يشرح هذه التعليمات.

هل لديك حملات إعلانية قادمة يمكن أن تستخدم بعض محتوى الفيديو لتعزيزها؟ قم بإنشاء مقطع فيديو على "يوتيوب" واربطه بشكل إستراتيجي عبر منصات أخرى.

هل تقوم بأعمال يدوية قد يجدها المستخدمون ممتعة؟ (على سبيل المثال، ربما مصنعًا لتصنيع الجبن، أو معملًا لصناعة الصابون، أو الشمع، أو الإكسسوارات اليدوية، وما إلى ذلك) أنشئ مقطع فيديو على "يوتيوب" يعرض فيها هذه العملية.

هذه مجرد أمثلة قليلة لكيفية استخدام الشركات لموقع "يوتيوب"، ولكن هناك المزيد، فإن كنت لا تزال لا تعلم ماذا تفعل فابحث عما تفعله الشركات الأخرى داخل وخارج مجالك بالفيديو واكتشف ما إذا كان بإمكانك إنشاء شيء مشابه (أو أفضل!) لجمهورك المستهدف.

3. إنستغرام

المستخدمون النشطون شهريًا: 2 مليار.

مثالي لشركات B2C.

الفئة العمرية الأكثر نشاطًا: الأعمار من 18 إلى 34 عامًا.

أكثر من 500 مليون مستخدم نشط على "إنستغرام" كل يوم.

بدأ "إنستغرام" بشكل بسيط لمشاركة الصور، ليتحول بعدها إلى مكان شائع للمحتوى المرئي والمؤثرين والتجارة الإلكترونية، فإذا كنت تمثل شركة B2C أو إذا كانت علامتك التجارية تتمتع بصور قوية، فإن "إنستغرام" هو موقع التواصل المناسب لك.

o تتيح قائمة الأدوات في "إنستغرام" للشركات فرصة:

جذب الجمهور من خلال الصور والرسومات ومقاطع الفيديو الجذابة.

استخدام علامات التصنيف "الهاشتاغ" والعلامات الجغرافية والمؤثرين لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة المتابعة.

بيع المنتجات والخدمات مباشرة من خلال المنصة.

تعد قصص "إنستغرام" والبث المباشر والمتاجر أدوات فعالة يجب على الشركات استخدامها، كما يعد "إنستغرام" أيضًا أحد أكبر المنصات الإعلانية.

4. تويتر

المستخدمون النشطون شهريًا: 436 مليون.

مثالية للشركات B2B.

الفئة العمرية الأكثر نشاطًا: الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا.

تتم مشاركة أكثر من 500 مليون تغريدة كل يوم.

إن "تويتر" عبارة عن منصة تواصل اجتماعية معروفة تستخدمها العديد من الشركات، ويتضمن المحتوى الشائع على "تويتر" الأخبار الفورية، والترفيه، والرياضة، والسياسة. وحسب الأرقام يُتابع مُستخدم "تويتر" العادي خمس شركات على الأقل، وذكرت إحدى الدراسات أن 80% من مستخدمي "تويتر" ذكروا علامة تجارية في تغريدة واحدة لهم على الأقل.

o هناك عدة طرق مختلفة يمكن للشركات من خلالها استخدام "تويتر":

خدمة الزبائن: حيث يعد "تويتر" مكانًا شائعًا للمستهلكين لإبداء الملاحظات والمشاركة في المحادثات مع العلامات التجارية، من أجل ذلك يجب على الشركات استخدام هذا لمصلحتها من خلال معالجة أي مخاوف تتعلق بخدمة العملاء والتفاعل مع ملاحظات العملاء.

الوعي بالعلامة التجارية والمشاركة: فيمكن للشركات على "تويتر" زيادة الوعي بعلامتها التجارية وبناء مجتمعها من خلال إنشاء محتوى قيّم وقابل للمشاركة يستهدف الجمهور المستهدف.

معرفة رأي الجمهور: "تويتر" هو منصة الانتقال إلى الموضوعات الشائعة والمعلومات في الوقت الفعلي، مما يجعله مكانًا رائعًا لمعرفة المحادثات والمحتوى التي يتشاركها المشتريين الخاصين بكل شركة.

5. تيك توك

المستخدمون النشطون شهريًا: 1 مليار.

مثالي لشركات B2C.

الفئة العمرية الأكثر نشاطًا: الإناث من سن 10- 29.

يقضي المستخدمون 90 دقيقة في المتوسط يوميًا على المنصة.

يستمر تطبيق الفيديو القصير "تيك توك" في تحطيم سجلات التنزيل، واعتبارًا من عام 2022 بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا مليار مستخدم؛ ونظرًا لشعبيته القياسية، سيستمر هذا التطبيق في النمو وتشكيل مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي.

يقوم "تيك توك" على فكرة تقديم فيديو قصير ومخصص من خلال صفحة (For You) الفريدة الخاصة بكل مستخدم. لذا، إن كنت تعمل في شركة B2C وتتطلع إلى استهداف فئة عمرية أصغر سنا، فيجب عليك تسويق علامتك التجارية على تيك توك، فالفئة العمرية الأكثر نشاطًا في "تيك توك" هن الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 29 عامًا.

o الميزة الرائعة التي يقدمها "تيك توك" للشركات هي:

القدرة على استخدام علامات التصنيف "الهاشتاغ" التي يمكن العثور عليها في البحث، فتحظى علامات التصنيف ذات السمات بشعبية خاصة على تيك توك خاصة مع ازدهار التحديات للمستخدمين الآخرين.

6. سناب شات

المستخدمون النشطون شهريًا: 538 مليون.

مثالي لشركات B2C.

الفئة العمرية الأكثر نشاطا: الإناث من سن 15 – 29.

يقضي مستخدمو "سناب شات" أكثر من 30 دقيقة يوميًا على المنصة.

فإذا كنت شركة B2C تتطلع إلى الوصول إلى المشترين الشباب، فنحن نوصي بشدة باستخدام "سناب شات" للقيام بذلك.

o حيث يركز هذا التطبيق الممتع على:

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فترة والتي تسمى (snaps).

تقدم "سناب شات" النتائج لشركات B2C من خلال وضع إعلانات ملء الشاشة.

يحظى "سناب شات" بشعبية خاصة بين العلامات التجارية التي تستضيف بشكل متكرر أحداثًا كبيرة للأجيال الشابة أو تعقد المسابقات لذات الفئة العمرية.

الآن وبعد أن راجعت أفضل منصات التواصل الاجتماعية التي تستخدمها الأنشطة التجارية، فقد حان الوقت لاختيار المنصة الإجتماعية الأفضل لجمهورك ولأهداف نشاطك التجاري لتسويق أعمالك، بالطبع لن تكون جميع المنصات منطقية بالنسبة لعملك، لذا تذكر أن تركز على معرفة عملائك وتوقعاتهم أينما كانوا.