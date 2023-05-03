منذ بداية العام: 246 انتهاكا للاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين

جاء في التقرير الصادر عن "الإعلام الحكومي" بغزة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف في الثالث من أيار/مايو، أن 63 صحفيا وصحفية أُصيبوا برصاص واعتداءات الاحتلال، واعتقل 41 آخرون منذ بداية العام.

وثق المكتب الإعلامي الحكومي 246 انتهاكا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين في فلسطين خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023.

وجاء في التقرير الصادر عن "الإعلام الحكومي" بغزة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف في الثالث من أيار/مايو، أن 63 صحفيا وصحفية أُصيبوا برصاص واعتداءات الاحتلال، واعتقل 41 آخرون منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى منع 96 صحفيا من حقهم في تغطية الأحداث على الساحة الفلسطينية، وتعرض 9 آخرين لحالات اقتحام ومداهمة، فيما لا يزال 19 صحفيا يقبعون في سجون الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا خلال العام المنصرم 939 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية في فلسطين، تراوحت ما بين 201 إصابة، و154 حالة اعتقال، وحرمان 256 صحفيا من حقهم بالتغطية الإعلامية، إضافة لتعرض 62 لحالات اقتحام ومداهمة، بحسب المصدر ذاته.

وفي تعقيبه على الحالة التي تشهدها الحريات الإعلامية في فلسطين قال بيان "الإعلام الحكومي" إن هذه المناسبة تحل ضيفا ثقيلا على الصحافيين في ظل الانتهاكات وسياسة التنكيل المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحقهم.

وعلى ضوء ذلك، دعا لتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.

وطالب بضرورة شطب عضوية الاحتلال من كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.

وشدد على ضرورة تدخل المحافل الدولية للمساعدة في وقف الجرائم بحق الحركة الصحفية الفلسطينية المستهدفة، من أجل تغييب حقيقة جرائم وعنصرية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.